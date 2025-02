La storia di Benita: “Era triste e ci guardava, l’abbiamo fatta sedere e ha cenato con noi”

Civitanova Marche, 19 febbraio 2025 – “Basta un piccolo gesto per cambiare la giornata di una persona”, recita un detto sulla felicità. Tutto vero, dato che con la semplicità si possono fare cose meravigliose. Come quella di due giovani, Roberto Marilungo e Angela Poeta, 37 e 35 anni, che sabato scorso, al McDonald’s di Civitanova, hanno deciso di cenare insieme a una 87enne signora del posto, Benita Foresi, residente in una casa popolare di via Dante e arrivata al fast-food per cercare un po’ di compagnia.

"Abbiamo visto che era triste, che guardava fissa altre persone nella speranza di un po’ attenzione – racconta Roberto, nella vita di tutti i giorni produttore di testi in uno studio discografico di Macerata –. Ce ne siamo accorti e siamo andati a sincerarci delle sue condizioni, decidendo di cenare con lei”.

Un gesto che ha riempito di gioia il cuore di Benita, passata dall’essere triste "alla gioia e alle battute scherzose – aggiunge sorridendo Roberto –. È bastato darle un po’ di attenzione perché si aprisse e ci raccontasse la sua vita”.

Nata nel giugno del ’38, quasi allo scoppio della Seconda guerra mondiale, ha lavorato per una vita in uno scatolificio locale, prima della pensione. "Ci ha detto di essere rimasta vedova diversi anni fa – racconta ancora –. Suo marito era un uomo di cui è stata perdutamente innamorata, in un legame che ha portato alla nascita della loro figlia, che oggi risiede a Potenza Picena”.

Ma Benita spesso si sente sola e triste, per questo, sabato scorso, si è rifugiata al McDonald’s. La ricerca di sguardi, la voglia di scambiare qualche parola, prima che Roberto e Angela entrassero in azione. Mezz’ora di conversazione, poi la voglia di riaccompagnarla a casa, ma Benita "ha preferito rimanere al Mc, perché voleva rimanere ancora un po’ fuori casa – dice ancora Roberto –. Perlomeno le abbiamo offerto la cena, anche se ci aveva detto di aver già mangiato. Ha provato dei nuggets piccanti ed è rimasta stupita in positivo dal sapore, così ne abbiamo ordinati quattro, oltre a un hamburger con ketchup e maionese”.

La serata dell’anziana è svoltata grazie a un gesto che dovrebbe essere la normalità al giorno d’oggi, ma è sempre meno scontato: "Con la mia ragazza ci siamo chiesti se questo fosse un punto di ripartenza, per lei, o solo una parentesi felice. La cosa che mi ha fatto più male è aver visto le altre persone disattente, disinteressate, concentrate sul cellulare o a parlare col proprio amico di fronte”.

Colpa di rapporti "andati peggiorando dopo il Covid – conclude il 37enne –. Pur di non rimanere soli, tristemente accettiamo caratteri o decisioni altrui, ma così si diventa sempre meno empatici. Siamo diventati un po’ nichilisti, andiamo avanti senza futuro. È questa la vita?”