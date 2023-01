"Storia inventata, sono vittima di quella donna"

di Lorena Cellini

La donna che ha messo nei guai Fausto Troiani, indagato per violenza privata e minacce, a sua volta è stata denunciata da lui stesso per atti persecutori ed estorsione. Il presidente del consiglio comunale è finito al centro di polemiche e, dopo un silenzio tenuto per giorni, ha deciso di dire la sua. "Per raccontare la realtà dei fatti – reagisce – e perché a tutto c’è un limite. Si è fatto un gran parlare con tanto di attacchi politici, di un presunto schiaffo che io avrei dato a una donna. Relativamente a questa vicenda non ho ancora ricevuto nessun atto da parte dell’autorità giudiziaria e se e quando lo riceverò, il mio avvocato produrrà tutte le prove a mio favore già in nostro possesso". La 34enne che lo ha denunciato viene definita "una donna, da me conosciuta in occasione della mia professione medica, che mi ha denunciato per violenza sessuale. Accusa rivelatasi falsa e per la quale il pubblico ministero ha chiesto il 12 dicembre l’archiviazione accolta dal giudice: non solo non è stata rinvenuta traccia dell’asserita violenza ma la presunta vittima al dunque, non è stata nemmeno in grado di indicare quando questa violenza sarebbe accaduta. Queste cose sono scritte nella richiesta di archiviazione del magistrato". Chiede così allora Troiani: "Quale credibilità può avere una donna che inventa una storia assolutamente falsa di violenza? Pur non essendo uno psicologo ritengo facile che chi ha già inventato una storia di stupro possa ugualmente farlo con un schiaffo". Poi svela altri scenari della storia: "È bene che si sappia che già nel 2022 ho denunciato questa donna per atti persecutori e per estorsione nei miei confronti. Tutti reati per i quali la stessa è indagata dalla Procura in un separato procedimento. In questa triste vicenda vi è il coinvolgimento dei miei congiunti raggiunti da telefonate ingiuriose e volgari effettuate sempre dalla stessa persona da me denunciata e costretti a leggere falsità sulla stampa e ad ascoltare le maldicenze dell’opposizione. Un’opposizione che, cavalcando le calunnie del momento, si erge pubblicamente a difesa di una moralità che in privato non disdegna di trasgredire". "Intendo – conclude Troiani – difendere la mia onorabilità, la carica che ricopro, la mia famiglia e la mia lista. Pertanto oltre alle altre denunce, ho già dato mandato al mio legale di denunciare la donna per calunnia relativamente ai fatti dello schiaffo e della violenza sessuale e quanti cavalcheranno queste calunnie per fini politici o per vendette personali".