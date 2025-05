Studenti polacchi ospiti della città

Civitanova ha ospitato studenti polacchi di 17-18 anni della scuola Fundacja Proem Edu di Tomaszów Mazowiecki, grazie al programma Erasmus+. Sono stati accolti nelle scuole cittadine dove hanno partecipato ad attività culturali e approfondito la conoscenza della lingua italiana e della città. Il progetto ha favorito pure l’interazione con studenti italiani, migliorando la comunicazione in inglese. Tra le attività, una visita al porto e al Cantiere Navale con la scoperta dei murales del progetto "Vedo a colori", incontri con la Guardia Costiera e la Lega Navale, attività in spiaggia per comprendere l’importanza dell’ecosistema marino. Gli studenti polacchi hanno apprezzato la compagnia dei ragazzi italiani e l’accoglienza ricevuta.

Dalila Piastrellini, 3ª D