Telecamere, ne sbucano 30 nuove nelle aree a nord di Civitanova: la mappa

Trenta nuove telecamere per garantire la sicurezza a Civitanova

Civitanova Marche, 17 febbraio 2023 – Nuove telecamere nella zona nord della città, esulta il sindaco Fabrizio Ciarapica: "Una promessa mantenuta". Sono trenta i moderni apparecchi di videosorveglianza installati nei quartieri di Fontespina e San Gabriele: di questi dodici sono stati posizionati sul lungomare Nord, una nel sottopasso Broccolo, due in via Saragat, una all’incrocio con via Pigafetta e via Bragadin e una nei pressi del bar Servidei. Altre tre apparecchiature controllano i giardini di via James Cook, mentre due si trovano nei pressi della scuola Pirandello e altrettante nella scuola Regina Elena. Infine, ecco quartetto di videocamere nel sottopasso della Esso e altre due al campo di calcetto vicino alla Chiesa di San Gabriele. Il provvedimento è stato voluto dal sindaco e dall’assessore alla Sicurezza Giuseppe Cognigni. Ora si attendono gli effetti.

"Garantire la protezione e la sicurezza dei nostri cittadini – commenta il primo cittadino – è e continuerà ad essere una priorità di questa amministrazione. Quando ci siamo insediati alla guida della città abbiamo preso un impegno promettendo un sistema che avrebbe promosso la prevenzione e la legalità. Una promessa mantenuta, frutto di una ferma volontà politica, che continuerà in questa direzione". Con trenta impianti in più, Civitanova raggiunge dunque quota 260 telecamere comunali a presidio delle varie zone della città. "Con questa ulteriore tranche di telecamere – continua – implementiamo la copertura del territorio, soprattutto in zone sensibili come scuole, parchi, attività commerciali, strade e aree sportive. Comprese quelle più soggette ad atti di vandalismo. Un deterrente per scoraggiare chi non rispetta le regole e il bene pubblico, deturpando zone in cui durante il giorno si ritrovano famiglie, bambini e anziani. Le immagini sono a disposizione della Polizia municipale e delle altre forze dell’ordine". Fontespina e San Gabriele, due rioni che tra ottobre e novembre erano stati interessati da diversi fatti di cronaca come risse e furti. "Non si tratta certo di un risultato definitivo – conclude Ciarapica – , ma di un passaggio importante, che vogliamo implementare sempre più intercettando le opportunità che nasceranno dai prossimi bandi ministeriali. Il prossimo è previsto a marzo e Civitanova parteciperà".