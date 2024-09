Tempesta di fulmini su Civitanova, auto a fuoco. Traffico paralizzato e black out

Civitanova Marche, 2 settembre 2024 – Tempesta di fulmini si abbatte sulla città, un'auto prende fuoco. Traffico paralizzato e black out. Questo pomeriggio, dalle 18 circa, un violento temporale e un forte vento si sono abbattuti sulla città, creando notevoli disagi.

Tempesta di fulmini su Civitanova, un'auto è andata a fuoco e l'ipotesi è proprio quella che sia stata colpita da una saetta

In fiamme, in quei minuti, un'auto che stava transitando lungo il sottopasso che collega via Buozzi a via Cecchetti. Il veicolo si muoveva in direzione di San Marone, quando improvvisamente è stato avvolto dalle fiamme. Panico in strada.

Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e il commissariato.

Disagi al traffico e città paralizzata, con black out che stanno interessando varie zone della città.

Scantinati allagati e rami in strada nell'entroterra, vigili del fuoco impegnati in vari interventi in tutto il maceratese. Tamponamento in superstrada, all'altezza di Sforzacosta.

