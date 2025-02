Tentati furti e ora anche le botte lungo il corso

Civitanova, 23 febbraio 2025 – Si è preso a botte con un coetaneo lungo il corso il ventenne che negli ultimi giorni ha creato scompiglio in città, prima nel quartiere di Fontespina e nella tarda serata di venerdì in pieno centro, costringendo la polizia ancora una volta a intervenire. Il giovane, italiano e di origini marocchine, dopo aver collezionato una sfilza di denunce per tentati furti e per avere violato il foglio di via da Civitanova, ha avuto una colluttazione con un coetaneo alle 23 di venerdì, davanti a un kebab, lungo corso Umberto. I due sono passati alle vie di fatto picchiandosi e alcuni testimoni hanno dato l’allarme alla polizia, ma all’arrivo della volante i due si erano già dileguati.

Il ventenne era in giro a creare guai in città nonostante fosse stato fermato il giorno prima e portato in commissariato per essere accusato dei fatti di mercoledì che la polizia gli ha contestato: alle 19.30 il tentativo di furto di profumi nel punto vendita Acqua e Sapone di via Saragat a Fontespina, dove è stato riconosciuto e buttato fuori dai commessi, e alle 23.30 quello nella vicina tabaccheria Manu, con un estintore lanciato verso la vetrina del negozio che però non ha ceduto. Reati che ha commesso insieme con un amico, questo subito acciuffato dopo il colpo mancato alla tabaccheria, mentre lui era riuscito a scappare prima di essere identificato e fermato il giorno dopo, nel tardo pomeriggio di giovedì, mentre vagava nel centro di Civitanova dove peraltro non avrebbe nemmeno dovuto mettere piede perché destinatario di un foglio di via obbligatorio.

Il giovane, che ha precedenti penali, ha arricchito il suo ‘curriculum’ con le denunce per i fatti di mercoledì, ma ieri era ancora in giro ed è rimasto coinvolto nella lite con il coetaneo, prima di scappare anche stavolta prima che gli agenti arrivassero sul posto.

Questi episodi, insieme con le recenti vicende legate alle violenze giovanili provocate dal fenomeno delle baby gang hanno fatto scattare una emergenza sicurezza in città che porterà, domani mattina, il prefetto di Macerata a presiedere la riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico proprio a Civitanova, convocata per l’occasione sulla costa, invece, che nel capoluogo come avviene di solito, proprio per dare un segnale e una risposta efficace alla recrudescenza dei reati e, nello stesso tempo, ai timori e alle preoccupazioni dei cittadini per quanto sta accadendo.