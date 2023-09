Invasione di topi a Civitanova: i residenti chiudono porte e finestre

Civitanova, 17 settembre 2023 – Topi in appartamento in via Martiri di Belfiore. Non sono i ladri, ma i roditori belli grossi. Un problema con cui hanno, in questi giorni, a che fare i residenti della zona, nei pressi del comparto commerciale, costretti a tenere porte e finestre sempre chiuse, per evitare che i ratti entrino nelle case, visto che in alcune abitazioni già hanno fatto capolino.

"Da qualche tempo li ritroviamo dappertutto, in strada e dentro le case. Siamo costretti a stare anche con le finestre chiuse e però fino a questo momento abbiamo dovuto fare da soli, mettendo delle trappole per provare a catturarne qualcuno", riferisce la signora R. C., che da giorni sta provando ad ottenere un intervento dei servizi istituzionali preposti alla derattizzazione.

"Ci siamo rivolti – dice – prima all’Ufficio igiene dell’azienda sanitaria, ma ci ha risposto che non erano loro a dover intervenire che avrebbero girato la segnalazione, ma sono passati alcuni giorni e non è successo ancora niente. Non è un disagio da poco, perché i topi sono belli grossi e si vive con la paura di trovarseli in casa così stiamo sempre chiusi dentro, notte e giorno. Abbiamo anche messo qualche trappola, uno ne abbiamo catturato, ma è urgente che venga effettuata un intervento radicale perché la presenza dei topi è un fenomeno assolutamente nuovo da queste parti".