Consegna ai vigili un Cartier trovato a terra, ora l’orologio è suo

Civitanova, 1 dicembre 2024 – Quattro anni fa trova un orologio Cartier, modello Santos, nei pressi del camping Belvedere, un oggetto che al listino in vigore può arrivare a costare anche 8mila euro. Ma invece di fare due conti e decidere di tenerselo, con grande senso di onestà lo consegna in caserma affinché venga restituito a chi lo ha perso. Per tutto questo tempo però nessuno si è presentato a rivendicarne il possesso e adesso M. D. ne è diventato legittimo proprietario.

La legge prevede infatti che, se nessuno si presenta a denunciare, gli oggetti smarriti debbano essere consegnati a chi li ha rinvenuti. Il ritrovamento c’era stato l’11 agosto del 2021 a ridosso del camping che si trova lungo la strada del Palazzaccio ed è molto probabile che appartenesse a un turista.

In ogni caso, chi lo ha trovato lo ha portato ai carabinieri di Porto Potenza e questi lo hanno affidato alla polizia locale di Civitanova. Sono passati tre anni da allora e l’orologio è rimasto in deposito senza essere reclamato da alcuno, quindi la polizia locale ha in questi giorni provveduto a consegnarlo al tizio che lo aveva trovato.

Stesso destino per una bicicletta marca Triestina Wilier, che era stata abbandonata lungo la scarpata dell’autostrada, lì trovata nel settembre del 2023 da B. O., che nello stesso giorno ha provveduto a portarla al comando della municipale di Civitanova. Anche lui da oggi è il nuovo proprietario della bici da strada, che nel frattempo nessuno ha reclamato.