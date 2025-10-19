Trovata morta in strada: è caduta dal settimo piano

Civitanova Marche, 19 ottobre 2025 – Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questa mattina a Civitanova. A dare l’allarme, poco dopo le 5, un operatore del Cosmari, Claudio Torelli.

Subito sul posto, dietro viale Vittorio Veneto, sono accorsi carabinieri e Croce Verde, ma purtroppo per lei non c'era più nulla da fare. La vittima è una donna cinquantenne residente in zona che, stando a una prima ricostruzione, sarebbe caduta dal settimo piano del palazzo.

Ignari di tutto il marito e il figlio, che dormivano in casa e non si sono accorti di nulla. Per chiarire l'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto operativo di Macerata, il sostituto procuratore Vincenzo Carusi e il medico legale Antonio Tombolini.

Per scrupolo, sarà eseguita l'autopsia. L'ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario, ma al momento non è possibile escludere alcuna ricostruzione.