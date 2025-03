Civitanova, sventa la truffa ai danni di un'anziana. Premiato dal sindaco

Civitanova, 31 marzo 2025 – Un riconoscimento, da parte del Comune di Civitanova, a un altro cittadino coraggioso.

Un gesto di grande senso civico

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha conferito un attestato di riconoscenza a Emiliano Mercanti, ex capitano della Civitanovese, volto noto della comunità, per aver compiuto un gesto di grande senso civico, sventando un tentativo di truffa ai danni di una donna anziana.

“Premiamo un gesto eroico, ma anche una scelta di responsabilità e umanità che ci fa sentire orgogliosi come comunità – ha dichiarato il primo cittadino - . Emiliano ha dimostrato che non bisogna mai voltarsi dall’altra parte, e che ognuno di noi può fare la differenza. Atti come il suo riaccendono la fiducia nel prossimo, rafforzano il senso di appartenenza e ci ricordano che la sicurezza è un bene collettivo che ognuno di noi può e deve contribuire a proteggerla. Grazie Emiliano".

Prevenzione delle truffe a Fontespina

Il fatto è avvenuto qualche giorno fa a Fontespina: un uomo ha tentato di truffare un’anziana fingendo una situazione d’emergenza e chiedendo contanti e gioielli.

Il solito copione del finto incidente. Mercanti, resosi conto dell’inganno, è intervenuto immediatamente, riuscendo a bloccare il truffatore e a mettere in salvo la vittima.

Iniziative di sensibilizzazione

Oltre al conferimento dell’attestato, l’amministrazione ha annunciato la volontà di rafforzare la sensibilizzazione sul tema della prevenzione delle truffe, con nuove iniziative. Domenica scorsa, infatti, insieme all’associazione Sicurezza del vicinato e al colonnello Musardo dell’Aeronautica militare è stato organizzato un incontro informativo al Centro sociale per Anziani sulle truffe.

“L’incontro è stato un momento importante per dare strumenti concreti ai nostri cittadini, in particolare alle persone più esposte a questi raggiri – ha sottolineato il sindaco Ciarapica –. Vogliamo una Civitanova consapevole, attenta, dove nessuno si senta solo. Ringrazio l’associazione Sicurezza del Vicinato, il colonnello Musardo per la collaborazione ed Emiliano: il suo gesto non è solo un esempio da seguire, ma è stato anche occasione per rafforzare un dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini per costruire insieme una città più sicura”.