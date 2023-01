Un libro sul dialetto: il Comune compra duecento copie

Il dialetto come valore da diffondere per tramandare le tradizioni popolari: in stampa il libro ‘Glossario dialettale civitanovese’ di Mario Guarnieri e Antonio Eleuteri. Si compone di 928 pagine, dense di locuzioni e modi di dire del vernacolo cittadini otto-novecentesco da tramandare alle generazioni future come base per la conoscenza del proprio passato. Un lavoro fatto con estremo rigore scientifico. Del libro il Comune di Civitanova acquisterà 200 copie. Contiene una sezione grammaticale per dotarsi di una chiave linguistica tale da poter leggere nelle corrette forme ortografiche e fonetiche. Sposandone il valore culturale l’amministrazione ha stanziato 3.000 euro da destinare all’acquisto dei volumi. Il libro verrà successivamente presentato al pubblico.