Un’occasione per sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente

Il nostro Istituto ha organizzato una mattinata speciale per celebrare la Giornata della terra e sensibilizzare gli studenti sull’importanza della tutela dell’ambiente. L’iniziativa ha coinvolto tutti dall’infanzia alla primaria alla secondaria di primo grado. Proprio alla "Caro", la giornata ha avuto inizio con un’introduzione dei docenti, che hanno spiegato il significato di questa giornata, un’opportunità per riflettere sulla connessione con il pianeta e l’importanza di adottare comportamenti sostenibili. Per la scuola secondaria di primo grado "Annibal Caro", le alunne e gli alunni hanno proposto delle letture in italiano, inglese e francese scegliendo racconti che evocavano la bellezza della natura e l’urgenza di proteggerla: l’albo illustrato "La terra è mia compagna" di J. Patrick Lewis , Anna & Elena Balbusso (traduzione di Chandra Livia Candiani), il racconto "Le suspect" tratto dalla raccolta "Les amours sorcières" di Tahar Ben Jelloun e la poesia "Remember" di Joy Harjo. L’atmosfera era carica di emozione e impegno. Gli studenti hanno fatto sentire le loro voci, dimostrando che anche i più giovani possono avere un impatto significativo. I docenti hanno incoraggiato la partecipazione attiva, invitando gli studenti a riflettere non solo sulle parole che leggevano, ma anche sul loro significato profondo e sull’azione necessaria per proteggere il pianeta. L’evento non ha mancato di coinvolgere tutti. Anche gli studenti delle classi inferiori si sono uniti per presentare le loro attività, così come i genitori e il personale scolastico, creando un senso di comunità unito nella missione di preservare l’ambiente.

La redazione della scuola

"Annibal Caro"