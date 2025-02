Urla e botte: notte da incubo davanti al locale

Civitanova, 20 febbraio 2025 – Ancora una notte di violenza e schiamazzi nelle strade del centro e residenti al limite dell’esasperazione, per situazioni che non trovano risolte nonostante le ricette messe in campo sul fronte dell’ordine pubblico.

Chi abita tra via Mazzini, via Vela e corso Garibaldi parla di una dozzina di persone almeno che – la scorsa notte – si sono picchiate e inseguite in strada. Un caos dalle 3 della notte fino all’alba, ore segnate dai rumori delle botte e dagli schiamazzi, dal pestaggio a un giovane che si era denudato ed è stato preso a calci mentre era in terra. Questo il racconto di chi, da dietro le finestre, ha assistito a quanto accadeva. Tutti stranieri sarebbero i protagonisti dei tafferugli, per lo più originari della Repubblica Dominicana. Avevano trascorso la serata nella discoteca Donoma, che al momento in cui è iniziata la zuffa era già chiusa ma che aveva lasciato sul campo alcuni uomini della sicurezza, scelta adottata da tempo per aiutare le forze dell’ordine nel controllo della zona. Solo che stavolta il gruppo di sudamericani è riuscito a creare parecchio scompiglio e a dileguarsi però all’arrivo delle pattuglie della polizia e dei carabinieri, con un fuggi fuggi generale appena hanno sentito il suono delle sirene.

“Le forze dell’ordine sono arrivate subito, e con loro anche una ambulanza, ma sono scappati via tutti. A noi non resta, come al solito, che raccontare il caos che abbiamo ancora una volta dovuto subire, e contare i danni perché qualcuno si è trovato con gli specchiati delle auto rotti. Chiediamo, una buona volta, interventi decisivi” sbottano i residenti.

Non ci sono state identificazioni e al pronto soccorso non si sono verificati accessi di feriti in seguito alla rissa.

“Tengo a precisare che il Donoma era chiuso e non vorrei si esagerasse nel raccontare quello che è accaduto, perché si è trattato di una mezza dozzina di sudamericani che prima sono venuti a parole lungo via Mazzini, e poi si sono spostati verso corso Garibaldi e lì c’è stato un parapiglia, ma polizia e carabinieri sono arrivati in meno di due minuti. Chiaro che non deve accadere, e anche per questo il personale della sicurezza della discoteca resta anche dopo l’orario di chiusura” commenta Daniele Maria Angelini, titolare della discoteca di via Mazzini. Angelini svela poi che, in merito ai protagonisti del caos dell’altra notte “sono stati individuati dal personale della security e sicuramente non saranno più fatti entrare nel locale”.