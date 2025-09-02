Scuola senza cellulari

Urta lo specchietto di un’auto: preso a pugni in mezzo alla strada

L’episodio di violenza choc è accaduto sul lungomare di Civitanova ai danni di un settantenne e sotto gli occhi di diverse persone. Sono intervenuti i carabinieri

Civitanova, 2 settembre 2025 – Urta lo specchietto di un’auto parcheggiata e viene aggredito dal proprietario, che lo colpisce violentemente con tre pugni in faccia. Vittima dell’aggressione choc, in mezzo alla strada, sotto gli occhi di diverse persone che a quell’ora ancora stavano passeggiando sul lungomare, un uomo sulla settantina.

È quanto accaduto l’altra notte, intorno a mezzanotte e mezza, sul lungomare sud, più o meno all’altezza del monumento intitolato a Sergio Piermanni. Secondo quanto è stato ricostruito, un uomo si trovava al volante della sua auto e stava percorrendo il lungomare sud quando avrebbe colpito con il suo specchietto laterale esterno quello di una macchina che si trovava parcheggiata lungo la strada. L’uomo se ne è accorto subito, dopo aver sentito la botta, e non appena è stato possibile si è fermato con l’auto ed è sceso per controllare quello che era successo. Improvvisamente è stato raggiunto da un uomo, il proprietario della macchina che era stata colpita. L’uomo, senza pensarci due volte, ha aggredito il settantenne, colpendolo con tre violenti pugni in pieno volto e alla testa. Poi è scappato via di corsa, facendo perdere le sue tracce. Alla scena hanno assistito, tra gli altri, anche alcuni ragazzi, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e una ambulanza della Croce Verde. Il settantenne è stato visitato e controllato dal personale medico e, alla fine, ha scelto di rifiutare il trasporto al pronto soccorso, nonostante i colpi presi in volto. Insieme ai soccorsi, sul lungomare sud, sono arrivati anche i carabinieri.

