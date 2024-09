Vacanze, meglio settembre: "Meno caos e si risparmia"

Il mese delle ferie per eccellenza, agosto, sta per giungere al termine, ma fioccano le prenotazioni per i viaggi estivi. Molto meglio settembre. Così sembrano pensarla in molti, ultimamente, secondo i numeri alla mano forniti dalle agenzie di viaggio. Meno traffico lungo le strade, meno caos nei posti da visitare e prezzi decisamente più contenuti: il risparmio per chi parte a settembre è assicurato. Una serie di motivazioni che stanno spingendo sempre più persone a scegliere di partire a settembre, invece che ad agosto. È il quadro della situazione che emerge dalle parole di Francesca Cerolini, titolare dell’agenzia di viaggio Travel Lust di via Regina Elena, a Civitanova. "C’è molto più movimento adesso che ad agosto – ha spiegato Francesca Cerolini –. La gente sta imparando, per quanto possibile, a destagionalizzare e ci sono molte più partenze in questa ultima settimana di agosto e per tutto il mese di settembre che nella settimana di Ferragosto. Molta gente che viene a prenotare in agosto si rende conto del risparmio che c’è, per la stessa vacanza, a settembre. E dunque, chi può fa magari una sola settimana di ferie ad agosto e lascia un altro periodo a settembre per concedersi un viaggio. Chi può si organizza in questo modo. Il risparmio, effettivamente, c’è".

Le varie località poi sono molto congestionate, "e le strade sono più libere dal traffico – ha aggiunto Ceerolini –. Inoltre, il tempo è ancora buono. Oramai sono tanti anni che fino alla fine di ottobre fa caldo. Le mete preferite di settembre sono le stesse che vengono scelte, solitamente, ad agosto. Dunque, per quanto riguarda l’Italia bene le isole, la Sardegna e la Sicilia, e, ad esempio, per Lampedusa a settembre sono rimasti veramente pochissimi posti ancora liberi. Bene anche la Francia, quest’anno Parigi per le Olimpiadi, come pure la Grecia che è sempre una meta scelta d’estate. Chi ha potuto spostare le ferie a settembre ha scelto anche mete a lungo raggio, sempre perché ha valutato il risparmio. E quindi ho parecchie partenze verso il Giappone, per gli Stati Uniti e per l’Indonesia, ad esempio" ha concluso la tour operatori.

Chiara Marinelli