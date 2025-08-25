Vandali in spiaggia. Lettini divelti e ombrelloni in mare: “La vigilanza deve continuare”

Civitanova Marche, 25 agosto 2025 – Atti vandalici sulla spiaggia del lungomare sud di Civitanova, ieri all’alba. Almeno tre gli stabilimenti coinvolti: Rolando, Lulù e Shada. Hanno dovuto fare la conta dei danni per ombrelloni dati alle fiamme, gettati in mare o divelti, lettini e sdraio buttati per aria. Alcune attrezzature mancano all’appello.

Ma dopo il raid, ieri mattina tutte le concessioni avevano già sistemato il litorale, pronte ad accogliere i bagnanti. “Non è la prima volta che succede. Sono cominciati a giugno gli atti vandalici e spesso nemmeno ne parliamo, perché cambia poco” dice sconsolato Fabio Bevilacqua, titolare di Rolando. Qui hanno dato fuoco a un paio di ombrelloni. “Abbiamo messo tutto a posto per offrire la spiaggia al suo meglio. La vigilanza notturna? C’è ma non può stare ovunque e questa gente colpisce quando nessuno la vede, fa danni alle attrezzature e anche ai giochi per i bambini”.

Nella stessa situazione i titolari degli stabilimenti Lulù e Shada, pure visitati dai vandali, e danni risulterebbero anche da Otto, dove sono spariti alcuni ombrelloni. “Non so ancora se faremo denuncia – dice amareggiato Diego Segovia, titolare di Lulù –. Però dispiace che qualcuno si diverta facendo danni”.

Marco Scarpetta, vice presidente dell’Associazione balneari civitanovesi, chiede che i controlli siano garantiti anche a settembre: “Le forze dell’ordine sono state molto presenti, abbiamo apprezzato questo lavoro attento. Dato anche il maltempo, che sta lasciando in cittadini e turisti una voglia di mare, la stagione potrebbe prolungarsi fino a settembre inoltrato. Chiediamo a istituzioni e forze dell’ordine di garantire la vicinanza fino, appunto, a settembre inoltrato, particolarmente negli orari serali e notturni dove c’è una presenza importante di pubblico”.