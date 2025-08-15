Vede la pattuglia e ingerisce eroina e cocaina

Civitanova, 15 agosto 2025 – Fermato per un controllo, alla vista dei carabinieri ingoia due dosi di eroina e una di cocaina e nasconde due ovuli da oltre 10 grammi di eroina nel fondoschiena. Per questo è stato arrestato un marocchino di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora e irregolare: in città dormiva in una tenda. Dopo la convalida dell’arresto, il nordafricano è stato rimesso in libertà in attesa del processo per direttissima, ma dovrà andarsene dalla città.

I carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Civitanova, guidata dal capitano Angelo Chiantese, hanno fermato Saber Damek, con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’operazione è stata messa a segno nel pomeriggio di mercoledì. Nel corso di un controllo preventivo per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, i carabinieri si trovavano nei pressi di un’area boschiva non lontana dalla statale, in prossimità della pista ciclo-pedonale del fiume Chienti, quando hanno notato un uomo aggirarsi con fare particolarmente sospetto. Così è scattato il controllo ed è emerso che l’uomo aveva appena spacciato due dosi di eroina ad altrettanti clienti. Il marocchino era in possesso, complessivamente, di 23,78 grammi di eroina, suddivisa in due involucri già pronti allo spaccio, poi di dosi da 0,11 grammi e 0,56 grammi, rinvenute dai carabinieri all’interno della tenda dove dimorava. Sempre nella tenda c’era un altro involucro, con 0,26 grammi di cocaina.

Il marocchino però aveva anche ingerito parte della droga per non farla trovare. In ospedale, con gli accertamenti, si è visto che c’erano due involucri da mezzo grammo nello stomaco, e altri due ovuli, di poco più di 11 grammi, erano nell’intestino. Eroina e cocaina sono state recuperate in ospedale in seguito all’arresto.

Infine, il nordafricano con sé aveva un coltello a serramanico, 500 euro in contanti e un bilancino di precisione. Lo stupefacente, il materiale per il confezionamento delle dosi e il coltello a serramanico sono stati sottoposti a sequestro.

Ieri mattina in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, davanti al giudice Enrico Pannaggi e al pubblico ministero Stefano Lanari. L’arresto è stato convalidato e per l’uomo, difeso dall’avvocato Luca Froldi, è stato disposto il divieto di dimora a Civitanova, in attesa del processo per direttissima che è stato fissato a ottobre.