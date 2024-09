Stop alla velocità: arrivano le Zone Trenta

Civitanova, 27 settembre 2024 – Limitazione della velocità per tutelare la sicurezza, istituite le “Zone Trenta”. Il provvedimento impatta su Civitanova Alta, in centro sul borgo marinaro e a Fontespina in via Saragat. La decisione della giunta era stata annunciata nel giugno dello scorso anno e il progetto parte adesso in via sperimentale. Queste le aree interessate: il borgo marinaro nel settore nord, con tutte le strade comprese all’interno del poligono delimitato da piazza XX Settembre, vialetto sud (incluso), via Lauro Rossi (inclusa), corso Vittorio Emanuele (escluso); a Civitanova Alta tutte le strade comprese all’interno del centro storico dentro le mura e i due viali che delimitano il colle, viale della Repubblica e viale della Rimembranza; il distretto scolastico di via Saragat nel rione di San Gabriele, dall’incrocio tra via Enrico il Navigatore e via James Cook, un’area questa da cui da tempo arrivavano le sollecitazioni di residenti e genitori che chiedevano interventi per abbassare i pericoli derivanti dall’eccesso di velocità. Le scelta delle aree è emersa al termine di una ricognizione tecnica del Comune.

Le “Zone Trenta” dovranno essere delimitate attraverso una segnaletica speciale e potranno essere apposti dispositivi per rendere più sicura la circolazione e diminuire gli incidenti, come i dossi artificiali, gli attraversamenti pedonali rialzati, i restringimenti della carreggiata. Queste tutte le strade interessate dalle delimitazioni: via Saragat, via Lauro Rossi, corso Dalmazia, le vie Fiume, Conchiglia, Carena, Nave, Zara, Duca degli Abruzzi, Pola, Gorizia, Lido, vicolo Marte, vicolo Venere, vicolo Nettuno, via Trento, vialetto sud e vialetto nord, piazza XX Settembre; a Civitanova Alta via Roma, viale della Rimembranza e viale della Repubblica, via Minniti, corso Annibal Caro, piazza della Libertà, via del Girone, via del Sole, via della Croce Santa, largo San Carlo Borromeo, via Porta Zoppa, via del Mercato, vicolo della Colonna, via Aurora, via Nazario Sauro, piazza dell’Unità, via Oberdan, via del Piceno, vicolo del Chienti, piazza Garibaldi.