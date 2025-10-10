Video e fototrappole contro i furbetti dei rifiuti

Civitanova Marche, 10 ottobre 2025 – La battaglia contro gli abbandoni selvaggi dei rifiuti e contro le violazioni alle regole della raccolta Porta a Porta si arricchisce di un altro capitolo con l’arrivo delle video-fototrappole, strumento di cui il Comune di Civitanova ha deciso di dotarsi nell’ambito di un progetto sperimentale che costerà 36.000 euro. Dovrebbero servire a individuare gli sporcaccioni e a multarli.

Al momento, sul fronte delle sanzioni, si registra un mezzo fallimento e la giunta è costretta a prenderne atto mentre ammette che “l’attività di vigilanza ordinaria, pur assicurata dalla Polizia Locale e dagli altri organi competenti, non sempre risulta sufficiente a garantire un’azione di prevenzione e contrasto capillare, a causa della diffusione territoriale del fenomeno e della difficoltà di cogliere in flagranza gli autori delle violazioni”. Quindi la video sorveglianza mobile delle aree più esposte al problema, esercitata attraverso ‘occhi’ che possono essere collocati e spostati alla bisogna. L’esperimento vuole colpire gli abbandoni o i depositi incontrollati abusivi di rifiuti nel contesto urbano e nelle campagne, così come le scorrette modalità di conferimento. Durerebbe 36 mesi, a partire dal primo novembre.

L’attrezzatura necessaria al controllo verrà messa a disposizione della Polizia Locale. Il sistema è costituito essenzialmente da video camere mobili collocate dai vigili urbani in prossimità dei siti da monitorare. Trascorso un tot periodo di tempo, le immagini e i dati incamerati vengono gestiti per contestare le eventuali procedure sanzionatorie di carattere amministrativo, ma anche penale. L’attivazione comporta per il Comune l’osservanza dell’obbligo di affissione di cartellonista nelle immediate vicinanze delle aree vigilate. Il provvedimento è stato votato nell’ultima riunione della giunta, in cui il sindaco e gli assessori hanno dovuto prendere atto che “i frequenti episodi di abbandono di rifiuti riscontrati nel territorio comunale si ripercuotono negativamente in primo luogo sull’immagine e sul decoro dell’intera comunità, secondariamente sull’economia dei servizi pubblici e, non da ultimo, determinano un calo motivazionale nei confronti dei cittadini che effettuano regolarmente la raccolta dei rifiuti rispettando le regole”. Differenziata che, infatti, in questo periodo registra una consistente calo percentuale rispetto ai risultati dello scorso anno.