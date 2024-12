Vigili del fuoco e capitaneria in festa per la patrona

I vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova e i militari dell’ufficio circondariale marittimo di Civitanova festeggiano insieme la loro patrona Santa Barbara: si tratta di una sentita tradizione che è ricominciata lo scorso anno, dopo la sospensione imposta dal periodo della pandemia, e che è stata riproposta anche quest’anno.

Come di consueto è stata celebrata in maniera congiunta, nella mattinata di ieri, la messa nella chiesa di Cristo Re, alla presenza delle autorità civili e militari di Civitanova.

Tra gli interventi durante la cerimonia quello del tenente di vascello Chiara Boncompagni, alla guida dell’ufficio circondariale marittimo di Civitanova, e dell’ingegnere Diego Ceccarelli, che ricopre il ruolo di capo distaccamento dei vigili del fuoco di Civitanova.

La celebrazione in onore di Santa Barbara è stata anche l’occasione per conferire un riconoscimento ai vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro che proprio quest’anno sono andati in pensione, e cioè Michele Simoni, Stefano Mariani e Alfredo Schiavoni: un omaggio per ringraziarli del lavoro che hanno svolto per tanti anni con passione e impegno, al servizio dei cittadini, indossando la divisa dei vigili del fuoco.

c. m.