Visite gratis in cardiologia, esami a Camerino e Civitanova

Civitanova, 21 settembre 2024 – Malattie cardiovascolari, dal 26 settembre al 2 ottobre visite gratuite negli ospedali di Civitanova e Camerino. L’Azienda sanitaria di Macerata aderisce all’open week organizzato dalla Fondazione Onda in occasione della Giornata del cuore, il 29 settembre. A Civitanova e Camerino visite specialistiche ed esami gratuiti all’utenza per promuovere informazione, prevenzione e diagnosi precoce di queste malattie, con attenzione rivolta in particolare ad aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, responsabili del 35,8% di tutti i decessi: 38,8% nelle donne e 32,5% negli uomini. Cruciale la prevenzione primaria, legata a stili di vita e diagnosi precoce, specie in chi presenta fattori di rischio (familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità e stress). Queste le iniziative gratuite dedicate esclusivamente alle donne a Civitanova: il 30 settembre dalle 14.30 alle 16.30 la dottoressa Denise Menghini svolgerà 6 eco-color doppler carotidei nell’ambulatorio polifunzionale al piano terra; il 2 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 il dottor Paolo Barbatelli svolgerà 9 eco-clor doppler carotidei. La prenotazione è obbligatoria chiamando solo il 24 e 25 settembre allo 0733-823083, dalle 9.30 alle 11. Invece a Camerino il 26 e 27 settembre dalle 9 alle 11.30 la dottoressa Josephine Staine effettuerà 6 visite Ecg ed ecocardio e dalle 14.30 alle 15 due visite Ecg ed ecocardio nell’ambulatorio cardiologico al primo piano dell’ospedale. Prenotazione obbligatoria chiamando il 24 e 25 settembre allo 0737-639390, dalle 15 alle 18.