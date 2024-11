‘Parthenope’, nel film di Sorrentino un giovane civitanovese

Civitanova, 4 novembre 2024 – C’è un civitanovese nel cast del film ‘Parthenope’ che, in questi giorni, è in programmazione nelle sale cinematografiche di tutta Italia. Nell’ultimo lavoro del regista napoletano Paolo Sorrentino, premio Oscar nel 2013 per ‘La Grande Bellezza’, anche Alessandro Paniccia. Trentenne, rampollo della famiglia dei noti imprenditori, ha scelto di seguire la strada di attore e ha studiato a Milano e a Roma. Figlio di Sandro e Simona, nella pellicola ha un piccola ma significativa parte. Interpreta un personaggio iconico, il deforme figlio di un professore e, per entrare nel ruolo, ha dovuto sottoporsi ad ore e ore di preparazione in sala trucco.

Il film è in proiezione anche al Rossini e la stragrande maggioranza dei civitanovesi che nel fine settimana si è recata in sala non lo ha ovviamente riconosciuto mentre la telecamera inquadrava, sprofondata su un divano, la creatura deforme sotto cui si cela Alessandro Paniccia, che nella sua carriera ha firmato altre partecipazioni in film come Diva Futura, un lavoro del 2024 scritto e diretto da Giulia Louise Steigerwalt. Adesso l’esperienza in Parthenope, con il regista Sorrentino e in cui ha potuto lavorare al fianco di un cast importante composto, tra gli altri, dalla protagonista Celeste Della Porta e da Stefania Sandrelli, da Gary Oldman, da Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Peppe Lanzetta e da Isabella Ferrari.