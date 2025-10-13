Pugnale, Dagger Heels e mocassini: i modelli iconici di Cesare Paciotti che hanno reso le sue scarpe un oggetto di culto

Civitanova, 13 ottobre 2025 - Non semplici scarpe ma un vero e proprio status. Istantanee di un epoca che hanno fatto la storia e non sbiadiscono ma si rafforzano, collezione dopo collezione. Cesare Paciotti, scomparso ieri all'età di 67 anni, ha lasciato un grande vuoto nel mondo della moda (foto). Insieme con la sorella Paola aveva preso in mano l’azienda di famiglia, un laboratorio artigianale fondato nel 1948 dai genitori a Civitanova Marche, facendolo diventare un laboratorio scintillante di desideri. Le sue calzatute un vero e proprio simbolo del Made in Italy. Di quelli che piacciono ai vip di ogni continente. Sfilate, serate mondane, film e televisioni. Insomma ogni evento e occasione speciale ha creato il terreno dove la maestria artigiana dei Paciotti ha espresso al massimo la sua bellezza.