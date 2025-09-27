Approvato il gestore unico per l’acqua

Civitanova MArche, 27 settembre 2025 – Anche il Comune di Civitanova ha votato la costituzione del gestore unico per il servizio idrico integrato nell’ambito Ato 3 Marche Centro che comprende 46 Comuni, 40 in provincia di Macerata 6 nell’Anconetano. Tutti sono stati chiamati ad approvare il documento, e a Civitanova la delibera è passata con 16 voti favorevoli e 4 astenuti della minoranza di centro sinistra (Mirella Paglialunga, Francesco Micucci, Letizia Murri ed Elisabetta Giorgini).

Massimo Belvederesi, il presidente di Atac, società comunale che a Civitanova gestisce l’acqua, li critica. "Un passo importante che segue un accordo faticoso tra tutti i Comuni e le società che gestiscono l’acqua nell’ambito territoriale, sottolineo però l’atteggiamento dell’opposizione a Civitanova perché definire un gestore unico per il territorio significa mantenere pubblica la proprietà dell’acqua. Un tema sul quale il centrosinistra si è sempre battuto, accusandoci spesso, e ingiustamente, di non perseguire questo obiettivo".

Ricorda "i tanti attacchi ricevuti per i ritardi sulla costituzione di un gestore unico, ma ora che siamo arrivati al dunque, imboccando la strada che chiude gli ingressi al privato nella gestione del sistema idrico, a Civitanova i quattro consiglieri di centrosinistra si astengono. Forse un sì insieme con il centrodestra era aspettarsi troppo, però almeno una dichiarazione prima del voto, prendendo atto del risultato raggiunto e spiegando i motivi dell’astensione, era dovuta".

Attualmente la gestione del Sistema idrico integrato nell’Ato 3 è affidata a tre società: SI Marche, Unidra e Centro Marche Acque srl. Il Comune di Civitanova e Atac spa fanno parte di Si Marche rispettivamente con il 3% e il 20,65% delle quote, quindi Civitanova, dato che Atac è a totale partecipazione comunale, pesa per oltre il 23%. La bozza per il gestore unico prevede la fusione per incorporazione di Unidra a Si Marche. Ulteriori fasi, come l’ingresso di Centro Marche, saranno oggetto di successive deliberazioni.