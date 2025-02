Balneari, niente proroga: “Servono certezze”

Civitanova Marche, 22 febbraio 2025 – Le concessioni balneari sono scadute a fine 2023 e non è legittima la proroga al 2027, stabilita con provvedimento del Governo per spostare la data limite del rinnovo delle licenze attraverso i bandi di gara, come prevede la direttiva europea Bolkestein.

A stabilirlo è stato il Tar della Liguria che ha respinto il ricorso presentato da tre stabilimenti balneari della spiaggia di Zoagli, nel Genovese, mirato a contestare la scelta del Comune di indire nuove gare a fine 2023.

“Siamo molto preoccupati, sta montando anche una certa insofferenza e si fa fatica a pazientare, ad aspettare scelte politiche certe perché le regole non possiamo stabilirle noi” dice Giacomo Mantovani, presidente di Abc, Associazione balneari civitanovesi.

Il Tar ligure ha smontato il provvedimento approvato nel 2024 dal governo Meloni, varato per rinnovare le concessioni fino a settembre 2027 e andare successivamente alle gare.

Il tribunale nella sentenza ha pure smentito l’esistenza di un accordo, tra Governo italiano e Ue “perché non risulta alcun documento scritto in merito a un patto che proroghi le scadenze”. Inoltre i giudici hanno richiamato la pronuncia del 2023 della Corte di giustizia dell’Unione europea, che decise lo stop al rinnovo automatico delle concessioni balneari in Italia. Ora il Governo dovrà trovare un piano alternativo per rispondere alle aspettative dei balneari e per istruire i Comuni su come procedere.

“Cosa succede adesso? Ce lo stiamo chiedendo – obietta Mantovani – e ci confronteremo il 5 marzo a Roma agli stati generali della categoria. Ma intanto sarebbe bene chiarire che la scadenza del 2027 non riguarda la proroga per le concessioni balneari, ma la data utile alle amministrazioni locali per predisporre i bandi di gara per assegnare le concessioni, bandi che in questo momento sono però orfani di regolamenti attuativi. In Gazzetta ufficiale sono state pubblicate le linee guida, ma non i regolamenti. E allo stesso tempo, mancano le misure per stabilire gli equi indennizzi”.

Quindi, un bel po’ di caos in una materia che tocca la vita e il lavoro di migliaia di persone e che in questi anni è stata governata dai tribunali per i vuoti lasciati dalla politica. Anche i sindaci non sanno come muoversi. “Qualcuno temporeggia, altri tirano dritto e promuovono le gare e in ogni caso fioccano i ricorsi. Io dico – conclude Mantovani – che dobbiamo aspettare il regolamento attuativo e poi tutte le parti si dovranno confrontare”.