“Rendiamo definitiva l’ora di sosta gratis”

Civitanova, 19 gennaio 2025 – Confermare e magari rendere definiva l’ora di sosta gratuita in centro, provvedimento varato dal Comune e circoscritto al periodo natalizio, e poi migliorare l’offerta dei mercatini. Lo chiede l’associazione Viviamo Civitanova “come sostegno alle attività commerciali, all’accoglienza turistica e a supporto delle esigenze dei residenti”. Le zone interessate dell’agevolazione sarebbero corso Umberto I, piazza XX Settembre, vialetti nord e sud, corso Dalmazia e via Duca Degli Abruzzi.

“Siamo certi – scrive l’associazione presieduta da Manola Gironacci – che sindaco, amministratori e, in particolare, l’assessore Caldaroni, siano sensibili alla richiesta di sostegno del comparto del commercio così come hanno dimostrato di esserlo verso i piazzisti e i giostrai”. Il riferimento è alla modifica voluta dalla giunta per estendere oltre il periodo natalizio lo stazionamento del Luna Park al Varco in modo da consentire il recupero delle perdite l’anno prossimo, quando la zona verrà cantierata, e anche alla decisone di far recuperare il mercato del 2 di novembre 2024 cancellato per far disputare la Mezza Maratona.

“Certi – scrive Viviamo Civitanova – che comprendano anche le problematiche della categoria a posto fisso e che si preoccupino per queste partite Iva in difficoltà deliberando affinché sia garantita una accoglienza adeguata anche attraverso la sosta di un’ora gratis”.

L’ora gratuita per l’associazione “ha portato molti vantaggi per il commercio” quindi la voglia di continuare “per sostenere il settore e per i nostri iscritti, davanti alle 70 vetrine spente nel centro storico”.

Il bilancio post feste registra anche scontento per le problematiche connesse ai mercatini di Natale “che con bancarelle e furgoni occupano posti auto”. Portano l’esempio “dei 175 posti auto che vengono soppressi in piazza, 50 nei vialetti, 90 in corso Dalmazia, 21 in via Duca Degli Abruzzi. In tutto questo l’offerta dei mercatini di Natale e dei mercati domenicali è di bassissima qualità, crea un danno di immagine alla città e una concorrenza alle attività con sede fissa del centro storico gravate da costi fissi, da affitti sempre più pesanti in confronto alla sempre più scarsa attrattiva di Civitanova”. All’assessore Caldaroni il suggerimento “di iniziare a tutelare anche le partite Iva del commercio a posto fisso, come ha sempre fatto per la categoria degli ambulanti, della pesca e dei giostrai”.