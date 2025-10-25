Rimpasto in giunta nelle Marche, Pantella e Tiberi in pole

Civitanova, 25 ottobre 2025 – Mentre vanno a dama le pedine della giunta Acquaroli bis, con la certezza che il camerte Gianluca Pasqui sarà il presidente del consiglio regionale, si spalanca per Fabrizio Ciarapica la certezza di restare a governare Civitanova e di dover, ora, affrontare il puzzle della sua giunta, oggi monca di due assessori: Francesco Caldaroni (Fratelli d’Italia) che si è dimesso nel post elezioni regionali, e Manola Gironacci, a cui nell’estate 2023 il sindaco tolse la delega che le era stata assegnata in quota alla lista civica Civitanova Unica. Non è solo questione di riempire i vuoti, ma anche di redistribuire le deleghe; quelle che furono di Caldaroni, quella del turismo, che uscita Gironacci il sindaco avocò a sé, e poi l’urbanistica, che Ciarapica ha commissariato dopo le scivolate sulle varianti, depotenziando di fatto l’assessore Roberta Belletti (Vince Civitanova). Per le sostituzioni (una delle quali dovrà essere una donna) il principio è adottare le indicazioni che verranno dai vertici della lista civica e di Fratelli d’Italia, dove sono tre i papabili eredi di Caldaroni: Roberto Pantella in primis, attuale capogruppo consiliare, ma attenzione a Roberto Tiberi, consigliere comunale, e a Siria Carella, componente del Cda del mercato ittico, due nomi graditi a Pierpaolo Borroni, consigliere regionale confermato a suon di preferenze nonostante il partito non abbia mosso mare e monti per lui, che infatti a urne chiuse ha chiarito a tutti “adesso a Civitanova Fratelli d’Italia sono io”. C’è poi il nodo deleghe. Quelle al commercio e alla pesca, che erano di Caldaroni, restano a Fratelli d’Italia e quella del turismo a Civitanova Unica. Punto interrogativo - e fibrillazioni - sulla delega all’urbanistica. Da vedere se resterà a Belletti, quindi a Vince Civitanova che Ciarapica ha inserito nella lista nera per aver portato acqua e voti al mulino dell’avversario Pasqui.

Al momento non c’è aria di vendetta a Palazzo Sforza ma l’urbanistica è un assessorato strategico e non è escluso che il sindaco decida di mantenerne il controllo nelle sue mani o in quelle del suo partito, Forza Italia. C’è infine la questione aperta da tempo dell’assessore Giuseppe Cognigni (sicurezza e decoro urbano), leghista separato in casa, che il suo gruppo consiliare vorrebbe fuori dalla giunta. Se dalla Lega arriverà a Ciarapica la richiesta di sacrificarlo non potrà essere ignorata, altrimenti si va avanti con lui.