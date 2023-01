Lube Civitanova, cinque atleti verranno ricevuti da Papa Francesco

Mattia Bottolo, Simone Anzani, Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova pallavolo)

Civitanova, 29 gennaio 2023 – Mezzogiorno «specialissimo» domani per 5 atleti della Lube Civitanova che saranno ricevuti nientemeno che da Papa Francesco. Alle 12 i campioni del mondo Simone Anzani, Fabio Balaso e Mattia Bottolo, insieme ai due campioni d’Europa Under 20 Ionut Ambrose e Gaetano Penna, faranno parte della delegazione di atleti attesa a Roma presso la Sala Clementina del Palazzo Apostolico.

Una delegazione composta da quasi 200 giocatori (tra nazionali maschili e femminili, grandi e giovanili) e componenti di staff. A guidarla il presidente della Federazione italiana pallavolo Giuseppe Manfredi, il segretario generale Stefano Bellotti e per i grandi neo campioni iridati ovviamente il ct Fefè De Giorgi e il suo vice Nicola Giolito, entrambi ex Lube. C’erano già stati i ricevimenti con i vertici della politica e delle istituzioni, in questo lunedì si vivranno altre emozioni uniche e forse irripetibili incontrando il Santo Padre.