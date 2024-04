Tripudio Civitanovese, conquistata la serie D davanti a 4.500 spettatori

Civitanova, 28 aprile 2024 – Missione compiuta: la Civitanovese ha battuto la Jesina al Polisportivo, conquistando la promozione in serie D. Gli uomini di mister Sante Alfonsi hanno vinto il campionato di Eccellenza Marche, dopo un torneo sempre vissuto da protagonista.

I tifosi della Civitanovese

Serviva un successo per garantirsi il salto di categoria e il successo è arrivato, grazie a un rigore nel primo tempo di Spagna.

I rossoblù tornano in serie D dopo sette anni. Per la società del patron Mauro Profili, si tratta della seconda promozione consecutiva. L’anno scorso, infatti, la Civitanovese aveva vinto il campionato di promozione, arrivando in Eccellenza. Oggi al Polisportivo di Civitanova c’erano circa 4.500 spettatori.