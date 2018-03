Ancona, 16 marzo 2018 – Torna l’atteso appuntamento con le Giornate Fai di primavera. Il 24 e 25 marzo, le bellezze della nostra regione apriranno le porte ai visitatori. Tesori nascosti, solitamente chiusi, che accoglieranno il pubblico nella due giorni dedicata 26ma edizione della manifestazione del Fondo ambiente italiano.

Oltre a essere un momento di incontro tra il Fai e la gente, uniti nel festeggiare e raccontare la propria storia più bella e più nobile, è anche un importante evento di raccolta fondi e un’occasione per raccontare a tante persone gli obiettivi e la missione della Fondazione. Per questo, all’accesso di ogni luogo aperto verrà chiesto ai visitatori un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro: i preziosi contributi raccolti saranno destinati al sostegno delle attività istituzionali del Fai.



“Abbiamo cercato anche questo anno di produrre valore – dichiara Alessandra Stipa, presidente Fai Marche - i beni non testimoniano solo la loro bellezza, trattengono spesso un racconto fattosi muto negli anni perché le generazioni che li hanno prodotti sono passate e dunque spesso il loro uso non è più quello per cui sono stati pensati e costruiti. Allora occorre ritrovare la loro anima, ciò che hanno dato e scoprire cosi cosa possono ancora dare in questa nostra età cosi diversa”.

Nelle Marche saranno ben 75 i beni aperti. In campo 3.600 apprendisti ciceroni ovvero giovani studenti che illustreranno aspetti storici e artistici dei monumenti; 600 volontari, cinque delegazioni, altrettanti gruppi Fai, quattro gruppi Fai giovani. Anche quest’anno il catalogo delle aperture sarà vario e ricco di proposte. Ecco l’elenco completo:

Ancona

Ex Ospedale Psichiatrico, via Cristoforo Colombo, 106. Apertura, sabato dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30); domenica dalle 10 alle 17:30 (ultimo ingresso alle 17)

Chiesa del Gesù, piazza Benvenuto Stracca. Apertura, sabato dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 18:00), domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 18)

Chiesa dei Ss. Pellegrino e Teresa Agli Scalzi, piazza del Senato. Apertura, domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 18)

Anfiteatro Romano, piazza Anfiteatro. Apertura, sabato dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10 alle 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

Barbara (AN)

Chiesa Abbaziale, Castellaro, Castello e Cassero, via del Castello. Apertura, sabato dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18:00), domenca dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Castelfidardo (AN)

Palazzo Istituto Sant'Anna, Già Palazzo Tomasini, via Giuseppe Garibaldi, 2. Apertura: sabato dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17:30)

Corinaldo (AN)

Corinaldo: Le Mura, La Guerra, La Vita, via Del Corso, 9. Apertura, sabato dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Fabriano (AN)

Teatro Gentile, via Gentile da Fabriano,1. Apertura, sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18; domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18

Filottrano (AN)

Palazzo Gasparri (Già Garampi, Già Gentiloni), corso del Popolo. Apertura, sabato dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso 16:30), domenica dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso 16:30)

Genga (AN)

Museo Speleo Paleontologico, via fr. San Vittore Terme,1. Apertura, sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18, domenica: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18

Ponte Romano e Terra Romanica, via fr. San Vittore Terme, 1. Apertura, sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18.

Jesi (AN)

Via Conti: Tra Antichi Palazzi e Nuovi Mestieri, via Federico Conti, 3-5. Apertura, sabato dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso 17), domenica dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso 17)

Loreto (AN)

Palazzo Nel Quartiere Montereale, via Fratelli Brancondi, 16. Apertura, sabato dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17:30)

Numana (AN)

Palazzo Comunale, Ex Palazzo Vescovile e Antiquarium Statale, piazza del Santuario, 24. Apertura, sabato dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18(ultimo ingresso 17:30)

Ostra (AN)

Basilica di Santa Croce , Chiesa dei Santi Francesco e Lucia, corso Mazzini , 96. Apertura, sabato dalle 15:30 alle 18:30, domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Ostra Vetere (AN)

Chiesa del Ss. Crocifisso, via del SS. Crocifisso. Apertura, sabato dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Sassoferrato (AN)

Molino Capo del Piano, via Marena,1. Apertura, sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 9:30 - 12:30 e dalle 15 alle 18.

Senigallia (AN)

Senigallia, il suo porto e la fiera franca, chiesa della Maddalena, via Cavallotti. Apertura, sabato dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Rocca Roveresca, piazza del Duca. Apertura, sabato dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

L'Influenza della Fiera Franca Nell'Evoluzione del Porto, banchina di Levante. Apertura, sabato dalla 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Chiesa del Carmine, via Arsilli. Apertura, sabato dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18:00)



Ascoli Piceno

Eremo di San Marco, località Piagge. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Indicazioni per la visita: dopo una prima breve salita di collegamento tra la chiesa di San Bartolomeo e il cimitero di Piagge, si fiancheggia sulla destra il cimitero. Dopo circa 15 minuti s'incontra il bivio segnalato dai cartelli biancorossi del Cai con l'indicazione dell'eremo a sinistra. Con breve percorso quasi in piano si raggiunge la piazzola davanti alla scalinata per l'Eremo. Lunghezza: 700 metri. Tempo previsto andata: 20 minuti. È comunque indispensabile calzare scarponcini da escursionismo. E' prevista una navetta con partenza da V.le De Gasperi nei seguenti orari : 9/10/11/14/15

Chiesa della Ss. Annunziata - Parco della Rimembranza, viale della Rimembranza. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il Parco della Rimembranza non è accessibile ai disabili.

Complesso di Sant'Angelo Magno - Scuola di Architettura e Design – Unicam, via Pacifici. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Chiesa di Sant'Agostino, piazza Sant'Agostino. Apertura, sabato dalla 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Biblioteca "G.Gabrielli" - Polo Culturale Sant'Agostino, corso G.Mazzini. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 e alle 18, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Chiesa di Sant'Ilario, via Carso. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18.

Chiesa di Sant'Emidio Alle Grotte, via Carso. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Galleria D'Arte Contemporanea Osvaldo Licini - Polo Culturale Sant'Agostino, corso G.Mazzini, 90. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Ripatransone (AP)

Convento dei Frati Cappuccini, contrada Capo di Termini, 7. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Duomo, piazza Ascanio Condivi. Apertura, sabato dalla 10 e dalle 13 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18). Le visite si interromperanno alle ore 11 per la celebrazione della s.messa e riprenderanno alle ore 12

Antica Farmacia Boccabianca – Lupidi, corso Vittorio Emanuele II. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30

Museo Archeologico, piazza XX Settembre, 13. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Chiesa di San Pastore, piazzale Don Adolfo Cellini, 5. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18). L'accesso per portatori di disabilità fisica è in via Cellini.

Teatro Mercantini, piazza XX Settembre. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18). L'accesso per portatori di disabilità fisica è in Piazza Donnabianca

Museo Vescovile, corso Vittorio Emanuele II. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 e dalle 18:30 (ultimo ingresso 18)





Fermo

Chiesa di Sant'Antonio, viale Trento, 150. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30)

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane "A. Caro", via Leopardi, 2. Apertura, sabato dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30). Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30)

Cimitero Monumentale, contrada Mossa, 5. Apertura, domenica dalle 10 alle 16 (ultimo ingresso 15)

Monte Vidon Corrado (FM)

Casa Natale di Osvaldo Licini, via Osvaldo Licini, 5. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30)

Chiesa di San Vito, piazza della Vittoria, 10. Apertura, sabato dalle 10 alle 13:00 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30)

Montegiorgio (FM)

Palazzo Zara, Cerreto di Montegiorgio, snc. Ingresso esclusivo per gli Iscritti Fai. possibilità di iscriversi al Fai. Apertura, sabato dalle 10 alle 18, domenica dalle 10 alle 18

Antico Borgo di Cerreto, contrada Cerreto. Apertura, sabato dalle 10 alle 18, domenica dalle 10 alle 18

Ponzano di Fermo (FM)

Centro Storico e Museo della Cultura Popolare, via Garibaldi - Via Napoli. Apertura, sabato dalle 10 alle 18, domenica dalle 10 alle 18

Chiesa di San Marco O di Santa Maria Mater Domini, strada Provinciale 66, 1. Apertura, sabato dalle 10 alle 18, domenica dalle 10 alle 18

Macerata

Le piccole patrie: via Crescimbeni, palazzo Floriani Carradori, via Crescimbeni 5. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17)

Palazzo Narducci Boccaccio, via Crescimbeni, 81. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17)

Palazzo Romani-Adami, via Crescimbeni, 30-32. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17)

Salone di Palazzo Iacoboni, via Crescimbeni, 72, Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17)

Morrovalle (MC)

Morrovalle. Attraverso leggende, miracoli, poesie e storia... un paese da scoprire.

Santuario di San Francesco (Auditorium Borgo Marconi), via Marconi. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10 e dalle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30)

Palazzo Nada Vicoli, piazzale San Bartolomeo, 4. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10 e dalle 13 dalle 15 alle 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Palazzo Roberti (Della Cencia), via Gioacchino Belli, 8. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30)

Le Antiche Fonti: Fonte Maxima strada provinciale 10, bivio Vergini/Civitanova M., Km 13 + 284. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30)

Villa Mucchi (Casino Tirelli), via Martin Luther King, c.da Palombaretta. Ingresso esclusivo per gli Iscritti Fai. possibilità di iscriversi al Fai in loco. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30)

Pollenza (MC)

Studio del Pittore Fabio Failla, via Olivieri, 7. Apertura, sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18. Visite per gruppi di 25-30 persone, con accesso prioritario agli Iscritti FAI (possibilità di iscriversi in loco).

Palazzo Ricci Petrocchini, via Ricci. Ingresso esclusivo per gli Iscritti Fai. possibilità di iscriversi in loco. Apertura, sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17), domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17)

Laboratorio Grafico: Stamperia delle Acqueforti, via Olivieri, 7. Apertura, sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17), domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18 (ultimo ingresso 17). Accesso prioritario per gli Iscritti Fai con possibilità di iscriversi in loco.

Villa Lauri, C.da Santa Lucia, 45. Apertura, sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18, domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17:30). Accesso prioritario per gli Iscritti FAI con possibilità di iscriversi in loco.



Pesaro

Chiesa del Nome di Dio, via Petrucci, 21. Apertura, sabato dalle 10:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Palazzo Ducale, piazza del Popolo. Apertura, sabato dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 17), domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 17:30). Visita del Piano Nobile riservata agli Iscritti FAI, su prenotazione: 3921264077.

Chiesa e Cenobio di San Bartolo, Il Conventino dei Girolomini, strada dei Cipressi, 1. Apertura, sabato dalle 10:30 alle 18 (ultimo ingresso 17:30), domenica dalle 10:30 alle 18 (ultimo ingresso 17:30)

Cagli (PU)

Palazzo Rigi Luperti e La Piazza del Seminario. Apertura, sabato dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso 18:30), domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso 18:30)

Fano (PU)

La Ferrovia Metaurense Fano-Urbino. Apertura, domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17 (ultimo ingresso 16:30)

I luoghi aperti lungo il percorso della ferrovia sono: Fossombrone Ferrovia Città Romana, Fermignano Stazione e Casa Cantoniera della Strada Rossa, Passaggio a livello KM 76 + 863

Palazzo Malatestiano, piazza XX Settembre. Apertura, sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30

Fossombrone (PU)

Chiesa di Santa Lucia, via Roma, 119. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Palazzo Dedi, vicolo Particelli, 10. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Chiesa di Santa Maria del Popolo O "Degli Zandri", via del Verziere, 3. Apertura, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Mondolfo (PU)

Castello di Mondolfo, piazza Mario del Monaco. Apertura, sabato dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Piobbico (PU)

Appartamento del Leon D'Oro A Palazzo Brancaleoni, via Brancaleoni. Apertura, sabato dalle 10:30 alle 12:30 (ultimo ingresso 12), domenica dalle 16 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Chiesa di San Pietro, via Brancaleoni, 5-16. Apertura, sabato dalle 10:30 - 12:30 (ultimo ingresso 12), domenica dalle 16 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Sant’Angelo in Vado (PU)

La Domus del Mito "Un Viaggio Nel Tempo", via Ghibelline, 6. Apertura, sabato dalle 14:30 alle 17:30 (ultimo ingresso 17), domenica dalle 14:30 alle 17:30 (ultimo ingresso 17). Per Info: Ufficio Turistico Sant'Angelo in Vado (orari: 9.30-12.30_15.30-18), info@guidaurbino.com

Sassocorvaro (PU)

Sant'Andrea In Strada e Borgo di Piagnano, località Caprazzino. Apertura, sabato dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18), domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Urbino (PU)

Palazzo Ivarra Ubaldini, Via Puccinotti, 33. Apertura, sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30, domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Palazzo del Comune, via Puccinotti, 3. Apertura, sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18:30), domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30 (ultimo ingresso 18)

Per altre informazioni consultare il sito www.giornatefai.it o chiamare il numero 02 467615366. Le versioni i-Os e Android dell’APP FAI saranno scaricabili gratuitamente dagli store di Apple e Google. Facile e intuitiva, l’app geolocalizzata riconoscerà la posizione dell’utente e indicherà la mappa dei luoghi più vicini da visitare.