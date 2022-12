1 gennaio 2023, musei aperti e gratis: dove e quali in Emilia Romagna, Marche e Veneto

Ingressi gratis a musei e teatri Arriva una carta per i disabili

Bologna, 28 dicembre 2022 – Un benvenuto all’anno nuovo all’insegna della storia e della cultura: il 1 gennaio 2023 musei e parchi archeologici statali di Emilia Romagna, Marche e Veneto saranno aperti e gratuiti per tutti i visitatori. Torna l’appuntamento culturale della Domenica al Museo su iniziativa del Ministero della Cultura che apre le porte ai siti storico-artistici delle regioni. Ecco quali visitare il primo dell’anno.

1 gennaio 2023: musei aperti in Emilia Romagna

BOLOGNA

Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” (Marzabotto) 9,15-16,30

Pinacoteca Nazionale di Bologna 10-19

FERRARA

Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano (Codigoro) 8,30-19,30

Gallerie Estensi – Pinacoteca nazionale di Ferrara 10-18

Museo archeologico nazionale di Ferrara 9,30-17

Museo di Casa Romei 8,30-14

Necropoli Romana di Voghenza (Voghiera)

FORLI’ CESENA

Museo archeologico nazionale di Sarsina (Sarsina) 13,30-19

Resti della città romana di Mevaniola (Galeata)

MODENA

Gallerie Estensi – Galleria estense 10-18

Gallerie Estensi – Museo lapidario estense 7,30-19,30

Gallerie Estensi – Palazzo Ducale di Sassuolo (Sassuolo) 10-18

PARMA

Castello di Torrechiara (Langhirano) 9,30-17

Complesso monumentale della Pilotta – Biblioteca Palatina di Parma

Complesso monumentale della Pilotta – Galleria nazionale di Parma 10,30-18,30

Complesso monumentale della Pilotta – Teatro Farnese 10,30-18,30

PIACENZA

Area archeologica e Antiquarium di Veleia (Lugagnano Val d’Arda) 13,30-18,30

RAVENNA

Basilica di Sant’Apollinare in Classe 13,30-19,30

Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna in Palazzo Milzetti (Faenza) 13,30-18,30

Museo nazionale di Ravenna 8,30-14

Villa romana di Russi (Russi) 13,30-18,30

Musei aperti nelle Marche domenica 1 gennaio 2023

ANCONA

Museo archeologico nazionale delle Marche 8,30-19,30

Museo Tattile statale Omero 16-19

Antiquarium statale di Numana 8,30-19,45

Rocca Roveresca di Senigallia (Senigallia) 8,30-19,30

ASCOLI PICENO

Museo archeologico statale di Ascoli Piceno 8,30-19,30

MACERATA

Museo archeologico statale di Cingoli Moscosi (Cingoli) 8,15-19,15

PESARO E URBINO

Galleria nazionale delle Marche (Urbino) 8,30-19,15

Rocca demaniale di Gradara (Gradara) 9,30-19

Musei aperti e gratuiti l’1 gennaio in Veneto

BELLUNO

Area archeologica di Feltre (Feltre) 10-13 e 16-19

PADOVA

Museo nazionale Atestino (Este)

ROVIGO

Museo archeologico nazionale di Adria (Adria) 14:30 - 19:30

Museo archeologico nazionale di Fratta Polesine - barchessa di Villa Badoer (Fratta Polesine) 08- 19:30

TREVISO

Museo nazionale Collezione Salce sede di San Gaetano

Museo nazionale Collezione Salce sede di Santa Margherita 10:30 - 17:30

VENEZIA

Biblioteca nazionale Marciana – Sale monumentali e Ridotti dei Procuratori 11-17

Concordia Sagittaria, area archeologica sotto la Cattedrale (Concordia Sagittaria) 14:30 - 19:30

Galleria “Giorgio Franchetti” alla Ca’ d’Oro 14:30 - 19:30

Gallerie dell’Accademia di Venezia 8:15 - 19:15

Museo archeologico di Quarto d’Altino (Quarto d’Altino) 14-19

Museo archeologico di Venezia 10-17

Museo archeologico nazionale Concordiese di Portogruaro (Portogruaro) 8,30-13,30

Museo d’Arte Orientale Venezia 10-17

Museo di Palazzo Grimani 10-19

Museo nazionale di Archeologia del Mare (Caorle) 10-18

Museo nazionale di Villa Pisani (Stra) 9-18

VERONA

Museo archeologico nazionale di Verona 10-18

Orari e aperture sono in aggiornamento sul sito ministeriale.