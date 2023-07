100 anni Warner Bros. a Senigallia, 2 giorni di festa con i Looney Tunes, Tom e Jerry e Scooby Doo!

Oggi e domani a Senigallia si celebrano i 100 anni della Warner Bros. Studios, dalle 10 alle 23.30 in piazza Duca e Vallato della Rocca. Una due giorni sulla spiaggia di velluto dove sbarca la campagna internazionale ‘Celebrating Every Story’, organizzata dal Gruppo Warner Bros. Discovery. Attività divertenti e sfidanti, rivolte ad appassionati di cinema e serie tv; famiglie, bambini e fan. Un palco centrale animato accoglierà tutti, poi ci sono le aree giochi con truccabimbi e mini-gare. Ci saranno, ovviamente, i Looney Tunes, Tom e Jerry e Scooby Doo così come quiz, prove di arrampicata e discesa in corda doppia sul climbing wall di Batman, e tante altre attività aperte a adulti e bambini. Tra questa il dj set serale e set fotografici con personaggi e ambientazioni.