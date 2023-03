100 giorni maturità 2023: riti e tradizione

Bologna, 13 marzo 2023 – I 100 giorni alla maturità costituiscono un vero e proprio rito di passaggio che studenti e studentesse, prossimi all’esame di Stato, coronano con dei rituali a tema.

È marzo il mese fatidico per i futuri maturandi, che da lì a due mesi si ritroveranno sui banchi della commissione che esprimerà il loro voto di maturità. Ma prima di tutto questo, prima di tesine, mappe concettuali, ripassi dei programmi didattici e prova del discorso, c’è la festa dei cento giorni. Ecco quando capita quest’anno e cosa fare.

Maturità: come funziona, date e materie

100 giorni maturità: quando è?

Quest’anno i cento giorni alla maturità capitano oggi, lunedì 13 marzo. Da questa data inizia ufficialmente il countdown finale verso l’esame di Stato, che sarà il 21 giugno.

Maturità, perché si festeggiano i 100 giorni: la storia

Pare che questa tradizione provenga dal mondo militare. Secondo una leggenda, nel 1840 venne comunicato ai soldati dell’Accademia di Torino un decreto per cui i loro corsi militari si sarebbero conclusi entro tre anni. Preso dall’entusiasmo, l’allievo Emanuele Balbo Bertone di Sambuy esclamò a tutta voce: “Mac pi tre ani!”, ovvero, ancora soltanto tre anni.

Così, da quel momento, tutti gli allievi iniziarono a tenere il conto alla rovescia festeggiando il Mak P 100. Questa usanza coinvolse ben presto tutte le altre scuole militari e non solo. Così pare nasca la ricorrenza dei 100 giorni prima dell’esame di maturità.

Cosa fare per i 100 giorni

Ogni anno, cento giorni prima dall’esame finale i maturandi si riuniscono e con una trovata trascorrono la giornata all’insegna dell’unità e del festeggiamento.

Tra le idee più quotate c’è l’organizzazione di una bella gita fuori porta o un weekend da qualche parte. Ma c’è chi preferisce anche un semplice pranzo o una cena in compagnia anche dei professori.

C’è poi tutta una serie di usanze particolari. C’è chi è solito toccare 100 volte qualcosa come segno di buon auspicio per gli esami; oppure scrivere il voto sperato nel fondo di una bottiglia. Infine, per i più temerari, salire i gradini della città in ginocchio.

Quanto al resto, infine, molti ragazzi sono soliti festeggiare i 100 giorni alla maturità andando in giro per il centro della città a raccogliere soldi da sconosciuti e creare una raccolta fondi per festeggiare questo rito di passaggio; meglio in questi casi tappezzarsi di cartelli o magliette a tema per far capire che si tratta dei 100 giorni. Infine, ci sono anche studenti che decidono di presentarsi a scuola travestiti.

Date esami maturità 2023

La prima prova sarà mercoledì 21 giugno 2023 alle 8:30. La modalità sarà la stessa per tutti gli istituti italiani e con durata massima di sei ore.

La seconda prova, dunque, si svolgerà l’indomani giovedì 22 giugno 2023. Quest’anno torna a essere una prova nazionale, mentre lo scorso anno le tracce erano state elaborate dalle singole commissioni d'esame.

Diversamente, la terza prova coinvolgerà soltanto alcune sezioni: Esabac, Esabac techno, sezioni con opzione internazionale, per le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia.

Infine, arrivano gli esami orali, generalmente a partire dal lunedì o martedì dopo la seconda prova.