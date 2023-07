A Fano il sax di Donny McCaslin Il jazz che conquistò David Bowie

di Claudio Salvi

Dopo il concertone con Stanley Clarke a Fano Jazz By The Sea arriva Donny McCaslin, uno dei più affermati sassofonisti del jazz contemporaneo. Questa sera il musicista americano, che ha collaborato con David Bowie nell’ultimo album in vita del cantante Blackstar, salirà sul palcoscenico della Rocca Malatestiana (ore 21.30) insieme ai componenti del suo quartetto: il tastierista Jason Lindner, il bassista Tim Lefebvre e il batterista Nate Wood. Oggi il festival ha in serbo altri appuntamenti, ad iniziare dai due previsti alla Pinacoteca San Domenico: alle 17.40, secondo incontro con Carlo Cerrano che parlerà di crisi climatica, ambiente marino e migrazioni; alle 18.30, per la sezione Exodus, con il sassofonista Dario Cecchini. Al Jazz Village, invece sono in scaletta il gruppo del bassista Michelangelo Scandroglio (ore 19.45) e 505 FT. Leonie.

Ma il clou della serata sarà Donny McCaslin "che è da decenni – recitano le note di sala – una delle figure più innovative del jazz contemporaneo; uno di quegli artisti fuori dal comune che perseguono una direzione precisa, personale e originale". Diversi album a suo nome e molteplici collaborazioni - fra cui quella con l’arrangiatrice e compositrice Maria Schneider, che favorì l’incontro con Bowie - lo hanno reso un attore chiave nella scena downtown di New York. Anche i componenti del quartetto sono autorevoli protagonisti di un jazz fuori dagli schemi: il tastierista Jason Lindner è leader di propri gruppi ed è stato anche lui coinvolto nelle session di Blackstar; il bassista Tim Lefebvre vanta variegate collaborazioni con Uri Caine, Elvis Costello, Black Crowes, Mark Giuliana e molti altri; il batterista Nate Wood è uno dei membri fondatori dei Kneebody e ha collaborato con un vasto range di artisti che include Dave Grohl, Brian May dei Queen, Chaka Khan, Wayne Krantz, Tigran Hamasyan e Sting. Il quartetto di Donny McCaslin ha da poco pubblicato un nuovo album, ’I Want More’, che sarà al centro del concerto fanese.

Dario Cecchini è la mente e l’anima dei Funk Off, la formidabile marching band ormai nota a livello internazionale. Il suo concerto in solo è nato da un’idea di Pino Minafra. Michelangelo Scandroglio, appena ventenne, è già considerato una delle più importanti promesse del jazz italiano. Il pianista Rupert Cox è ormai un punto di riferimento per le nuove correnti jazz londinesi. Luiz Vinoza e Luca Zennaro, rispettivamente batterista e chitarrista, si sono recentemente creati uno spazio di rilievo nella nuova generazione del jazz italiano ed europeo.