A Ferragosto gli autori (e i libri) arrivano dal mare

Conto alla rovescia per la 31°edizione dello ‘Sbarco degli Autori’ nel gran finale di Ferragosto a conclusione dell’edizione 2023 di ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’. L’iappuntamento è martedì alle 10.30 allo stabilimento balneare Bleck 210. In arrivo dal mare a bordo delle antiche imbarcazioni da pesca cervesi - con le vele al terzo Mariegola delle Romagne – gli autori scenderanno a salutare i presenti, poi tutti sul palco per il talk show condotto dai giornalisti de Il Resto del Carlino Beppe Boni e Ilaria Bedeschi. I libri protagonisti saranno: ’La discesa degli dei’ di Marino Bartoletti, ’Così si suonava in paradiso’ di Andrea Mingardi, ’Un autunno d’agosto’ di Agnese Pini, ’Nel tuo silenzio’ di Sergio Barducci, ’L’affittacamere. Le inchieste del commissario Soneri’ di Valerio Varesi, ’La bomba’ di Alberto Cassani, ’La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days’ di Emilio Targia e ’Pensare che volevo fare il bagnino’ di Roberto Manzo. Ospiti speciali il cantante Piero Focaccia e lo sportivo dei record Andrea ‘Pelo’ Di Giorgio che arriverà a nuoto.