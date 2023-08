A Ferragosto ridere di paura È il ’Summer Horror Festival’

Sarà un ferragosto di paura al parco di Mirabilandia con il ’Summer Horror Festival’. Per gli amanti del brivido, da oggi al 15 agosto torna la versione estiva di Halloween con l’apertura serale prolungata fino a mezzanotte. "È un’occasione speciale – afferma il direttore del parco, Riccardo Capo – per avere qualche anticipazione di quella che sarà la nostra festa in autunno, la più grande in Italia. Abbiamo creato delle ambientazioni davvero spettacolari che hanno richiesto lunghi mesi di lavoro. Siamo certi che lasceranno gli spettatori senza fiato". Il festival inizia alle 19, a partire da oggi, quanto i visitatori potranno varcare l’imponente cancello in ferro battuto di uno spettrale cimitero popolato da zombie e spaventose creature. La zona è stata delimitata all’interno del parco attraverso un muro con una spettacolare struttura lunga oltre 25 metri e alta tre. Entrando, non si può che restare colpiti da quello che si presenta come un vero e proprio cimitero monumentale, con colonne e pilatri, bifore e trifore, sculture e alabastri, metalli, e nicchie con spaventose creature. Un’area è poi ricolma di tombe imponenti, lapidi e croci avvolte dal fumo e luci terrificanti, mentre il settore denominato ‘Reset’ è ricolmo di mostruose sorprese. I più coraggiosi potranno mettersi alla prova percorrendo i due tunnel dell’horror ‘Acid Rain’ e ‘Psycho Circus’. Punto di forza è certamente la visita all’Horror House ‘The Walking Dead’, la prima nel suo genere in Italia dedicata alla famosa serie televisiva. L’ingresso richiede un biglietto supplementare ed è consentito a tutti i visitatori dai 12 anni in su. Da ricordare che i ragazzini dai 12 ai 14 anni, saranno ammessi solo se accompagnati da un adulto. L’ingresso durante il ’Summer Horror Festival’ è proposto alla tariffa speciale di 14,90 euro, a partire dalle 17 (evento incluso).

Roberta Bezzi