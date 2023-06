A Pesaro il grande cinema in mostra Tante stelle, da Tornatore a Ferretti

Tutto pronto per la 59esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro che si terrà da domani al 24 giugno e che avrà tra i protagonisti i premi Oscar Giuseppe Tornatore, lo scenografo Dante Ferretti e Carlo Verdone per i 40 anni di Borotalco. In attesa dell’apertura ufficiale con Flashdance, il film cult e simbolo degli anni ’80, il festival si apre in anticipo oggi con due proiezioni speciali: alle 17 alla presenza della senatrice Ilaria Cucchi Sulla mia Pelle di Alessio Cremonini, film che racconta l’ultima settimana di Stefano Cucchi interpretato da Alessandro Borghi. Alle 21.30 in Piazza del Popolo sarà proiettato Quando, l’ultimo film Walter Veltroni con Neri Marcorè. Veltroni sarà presente per introdurre la serata.

L’evento speciale dedica la sua attenzione a Giuseppe Tornatore. Saranno presentati tutti i suoi film per il cinema, tra cui Ennio, straordinario documento su Morricone, e Nuovo Cinema Paradiso nella versione restaurata in occasione del 35esimo compleanno. A omaggiare l’artista che sarà a Pesaro per una tavola rotonda, anche una mostra fotografica e la monografia Giuseppe Tornatore. Piazza del popolo ospiterà una serie di proiezioni con i suoi protagonisti come Dante Ferretti, il grande scenografo che accompagnerà la presentazione della sua autobiografia Immaginare prima. Le mie due nascite, il cinema, gli Oscar (di Dante Ferretti con David Miliozzi, edizioni Jimenz) in occasione degli 80 anni con la proiezione di Hugo Cabret di Martin Scorsese per cui ha vinto la terza statuetta.

Verdone racconterà al pubblico la sua straordinaria carriera e presenterà Borotalco, che lo scorso anno ha compiuto 40 anni, in cui per la prima volta interpretò un protagonista a tutto tondo. Grande attesa anche per le anteprime mondiali della Mostra. Si parte con il documentario su Dario Bellezza cui è dedicato Bellezza, addio. Di tutt’altro tenore è Cocoricò tapes il documentario firmato da Francesco Tavella, che racconta con immagini inedite le lunghe notti della discoteca romagnola. C’è poi un sorprendente esordio alla regia di Alessandro Marzullo con Non credo in niente, un viaggio notturno nell’anima di quattro ragazzi alla soglia dei trent’anni che non vogliono rinunciare alle proprie passioni con un cast di giovani interpreti. C. Sal.