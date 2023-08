A piedi nudi danzando sulla sabbia Le notti ’No Tacchi’ dello Chalet

Con le sue spiagge ‘effetto borotalco’ e le file ben distanziate il bagno Chalet del Mare del Lido delle Nazioni accoglie ferraresi e turisti, in una stagione che, meteo permettendo, terminerà solo in autunno. "I conti si fanno alla fine della stagione – ricorda il titolare Gianni Nonnato – e noi siamo aperti fino a ottobre. A oggi abbiamo avuto un calo del 20 per cento circa, recuperando qualcosa a Ferragosto, ma già questa settimana non ci sono tutte le presenze della precedente, e domenica tornerà a casa il 70 per cento della clientela rimasta: è un’altalena, il trend rimane negativo, ma vedremo alla fine. Lo scorso anno alcuni stabilimenti sono rimasti aperti e la gente arrivava per noleggiare l’ombrellone anche a settembre e ottobre, e anche quest’anno vorremmo ripetere".

Il bagno Chalet del Mare offre, oltre ai campi da racchettoni, beach volley e calcetto, un parco giochi per bambini e quattro spiagge molto ampie, con file di lettini e ombrelloni a distanza di cinque metri l’una dall’altra, e una particolare spiaggia, detta ‘esclusiva’ con solo una fila di lettini, oltre a ristorante, pizzeria e chiringuito.

Particolarmente attrattive sono le serate infrasettimanali: ‘No Tacchi’, il giovedì, per gustare la pizza seduti a tavola, oppure su lenzuola stese sulla spiaggia, per poi ballare scalzi sulla sabbia, e ‘Matador’ il venerdì, dedicata invece ai più giovani, dai 16 ai 25 anni. Il sabato invece si balla a ritmo di salsa e bachata con dj Porto Rico.