A Rocca dei Borgia suona il cuore celtico Concerti e divertimento in attesa del festival

Secondo dei tre appuntamenti in attesa della ventesima edizione del ’Montelago Celtic Festival’. Oggi alla Rocca dei Borgia di Camerino (Macerata) dove, come da programma ieri e nella prossima data del 2 luglio a Urbisaglia, diversi i concerti per un nuovo appuntamento dell’ ’European Celtic Contest’. Ovvero il concorso che seleziona le nuove proposte del panorama folk europeo. Il programma di oggi. Si inizia alle 19 con i siciliani del ’Celtic Quartet’ di Enna, a seguire il gruppo Piemontese ’Valkanorr’ di Torino. Si proseguirà poi alle 21 con ’Airin’ da Milano mentre alle 22 ’Arkesia’ di Roma. I concerti sono gratuiti, durante le serate sono disponibili stand con birre e cibo per immergersi a tutto tondo nel clima celtico. Infromazioni ed il programma completo sui social e il sito dedicato.