A tempo di jazz per festeggiare l’estate

Impossibile non fare buona musica per festeggiare Ferragosto. E così stasera alle 21 in piazza Machiavelli a Castrocaro Terme e Terra del Sole l’ensemble ’Zanca jazz quintet’ si esibirà nel concerto dal titolo ’Tempo d’ estate’ presentando un repertorio tutto in tema: oltre Summertime ed Estate suoneranno L’estate sta finendo, Summer Samba, e tanti altri successi.