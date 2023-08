A Villa delle Rose Gordo ospite speciale

Il calendario della Villa delle Rose, a Misano, affronta il mese di agosto con un fitto calendario di proposte, proponendo le più diverse dimensioni della musica elettronica, grazie ai martedì ’Vita’ in collaborazione con il Cocoricò di Riccione, i venerdì con gli show e gli ospiti speciali di Clorophilla, i sabati Club Couture. E infatti domani ospiti saranno Gordo, Samuele Sartini e Tanja Monies. Gordo è in una sua nuova fase artistica, e ha collaborato in qualità di produttore all’ultimo album di Drake ’Honestly Nevermind’