Abbassando un poco la luce Visite a lume di candela

C’è un mondo che col favore delle tenebre sprigiona il massimo del suo fascino. E che con una luce calda come quella di una fiammella mette in risalto particolari e dettagli, lasciando un profondo riverbero emozionale nel visitatore. Gli ingredienti per un’esperienza memorabile ci sono tutti nell’iniziativa Emilia-Romagna a lume di candela e torcia, che propone la visita ad ambienti storici sotto luci tratte dal tempo in cui videro la luce basiliche bizantine, preziose biblioteche umanistiche, antichi castelli malatestiani. Si aggiunga la cornice di boschi e i filari di viti, e la serata è servita. Una possibilità che già esplorata in inverno dai concerti candlelight, a Bologna di nuovo in scena a partire da questa sera. Villa San Savino, immersa in un parco secolare a Crespellano, ospita stasera Le Quattro Stagioni di Vivaldi (alle 20.30 e alle22.30), mentre domenica 30 agosto sarà invece la suggestiva cornice di Palazzo de’ Rossi a Pontecchio Marconi a fare da scenario al concerto per pianoforte "Morricone e altre colonne sonore" (alle 20 e alle 22).

Cambia la scenografia ed ecco il visitatore inoltrarsi nella Biblioteca Malatestiana di Cesena, per una visita-spettacolo in notturna, a lume di candela, in programma questa sera e mercoledì 9 agosto alle 21.30 e alle 22.30. In quella che è la prima biblioteca civica e unica biblioteca umanistica al mondo rimasta intatta nella struttura, nell’arredo e nella dotazione libraria, il pubblico sarà guidato da Malatesta Novello, signore di Cesena, attraverso un gioco teatrale basato su "equivoci" spaziotemporali, storiograficamente ineccepibili, alla scoperta degli spazi e dei tesori della biblioteca, fino ai suoi preziosi manoscritti.

A Ravenna sarà invece possibile ammirare i mosaici in notturna, ogni mercoledì e venerdì sera fino al primo settembre, con Mosaico di Notte, un ciclo di aperture serali straordinarie (alcune alle 20, altre alle 21) per lasciarsi incantare, fra gli altri, dalla Basilica di San Vitale, dal Battistero degli Ariani, dal Museo Nazionale di Ravenna, dalla Domus dei Tappeti di Pietra, dal Museo Classis, dalla Biblioteca Classense e dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe.

A Verrucchio, invece, tutti i venerdì di luglio e agosto, alle 22, visita alla Rocca Malatestiana con la sola luce di un candelabro (alle 19, per chi vuole, è possibile gustare un picnic con vista sulla Valmarecchia). Solo piccole lucine illuminano gli stand dei mercatini del centro storico e Borgo Marina a Cervia tutti i martedì sera fino a mezzanotte.

Benedetta Cucci