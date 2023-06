’Acapulco...’ quarant’anni dopo Roncato: "Un momento fantastico"

di Francesco Moroni

Quarant’anni dopo, "ci do che ci do che ci do" ancora. In molti ricorderanno il tormentone di ‘Acapulco, prima spiaggia… a sinistra’, film comico anni ’80 di Sergio Martino, diventato cult grazie alle mandrillate di Andrea Roncato e Gigi Sammarchi, girato tra gli scorci iconici della Bologna che fu e la Cesenatico di allora. Domani al Bagno Vally 57-58 di Cesenatico, l’atmosfera della pellicola ritorna dal passato grazie all’evento speciale gratuito, fino a esaurimento posti: introduzione al film dalle 21.15 e proiezione dell’edizione rimasterizzata su maxi schermo dalle 22, insieme ad aneddoti, storie e tanto divertimento. Presente Andrea Roncato, ovviamente, insieme a Mirella Banti, la mitica tabaccaiona dei Minerva.

Roncato, l’idea del revival di chi è stata?

"È un’iniziativa carina partita proprio da loro, che l’hanno organizzata. Per me e Gigi ‘Acapulco’ è sempre stato un film particolare: lui non potrà essere presente, ma ci sarà Mirella, la tabaccaia, che ha rappresentato quella parte un po’ felliniana".

Un film particolarmente sentito, diceva?

"Si tratta del primo girato in casa per me e Gigi. Il fatto di avere tra il pubblico amici e parenti, con il set per strada, è stata una cosa molto particolare. E anche in Riviera abbiamo girato scene in posti dove andavamo sempre da bambini. Eravamo di casa, e quando giri un film a casa tua ti senti protetto, hai tutta la tua gente lì ad ammirarti…".

Oggi si potrebbe fare un film del genere?

"No, non credo proprio. Gli anni ’80 vanno lasciati lì dove stanno, che si parli di film o di musica. Non si può rifare la stessa cosa. Basta guardare i comici di oggi: entrano con vestiti stravaganti e si mettono a urlare, nulla di più".

‘Acapulco’ come nasce?

"Io e Gigi bazzicavamo già in televisione: c’era un po’ questa moda di unire cinema e tv, facendo condurre gli show ai comici, e spesso venivamo chiamati per presentare spettacoli che finivano in onda. Per tutti gli anni ’80 da una parte abbiamo fatto televisione, e dall’altra pellicole come ‘Acapulco’, ‘Mezzo destro mezzo sinistro’, ‘L’allenatore nel pallone’, ‘Se tutto va bene siamo rovinati’ e così via…".

Poi?

"Anche negli anni ’90 abbiamo continuato, facevo la spola tra Milano e Saint Moritz per ‘Sabato al circo’. Credo di essere diventato un attore soltanto più avanti, con Virzì e Avati: quando sei comico non sei un attore, non hai un ruolo…".

Come mai avete smesso?

"Proprio perché finisci per fare sempre lo stesso film. Eravamo sempre e soltanto Gigi e Andrea… Abbiamo detto basta".

Bologna, 40 anni dopo, com’è cambiata?

"E’ sempre molto avanti come modo di pensare. Ma anche la Riviera è tanta roba: non capisco quelli che ancora oggi vanno a Ibiza o Formentera... Non sanno che, se vai a Milano Marittima o Cesenatico, ti diverti molto di più".