Acqua salata, design e meeting AI Fantini una nuova idea di mare

Caldo, sole e fiducia. Sono questi gli ingredienti che fanno da cornice al Fantini Club di Cervia che, come ogni anno, non smette di innovarsi e investire su sport e benessere. Tanti gli eventi in calendario da qui ai prossimi mesi, in attesa dell’Ironman Italy Emilia Romagna di settembre. "La stagione purtroppo è partita un po’ a rilento nel mese di maggio, a causa dei problemi meteo – spiega il patron Claudio Fantini –, però adesso le prenotazioni stanno arrivando e confidiamo in buoni risultati. Ci siamo organizzati con tantissime offerte sportive, eventi e pacchetti vacanza legati ai nostri valori dell’ high quality lifestyle, che promuoviamo da tempo. In più stiamo ricevendo molte richieste per meeting aziendali e matrimoni, perciò siamo fiduciosi che la stagione vada bene come sempre".

La sfida imprenditoriale di Claudio Fantini non si ferma, tanto che "al Fantini Club il ‘Botanico, Organic food & drinks’ – prosegue – dalla colazione all’aperitivo propone cibi e bevande sani ed equilibrati. Il ’Botanico’ sorge nella nuova area verde del Fantini Club, la ’Limonaia’, realizzata grazie all’acquisizione di un nuovo stabilimento, che va ad aggiungersi ai sei precedenti, passando così ad un’area spiaggia di oltre 40mila metri quadrati". Architetture in legno naturale e rigogliosa vegetazione faranno da cornice a questa nuova area sulla spiaggia del Fantini Club, "una vera e propria oasi verde sulla spiaggia".

Ilaria Bedeschi