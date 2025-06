Acqua di San Giovanni in Emilia Romagna e Marche 2025: come conservarla

Bologna, 23 giugno 2025 – È una notte carica di mistero e di magia, quella che ci attende fra poche ore, ovvero fra il 23 e il 24 giugno. È la notte di San Giovanni e la tradizione vuole che si prepari l’acqua prodigiosa che porta il nome del santo, una sorta di “pozione” ricca di proprietà curative e benefiche. Secondo una credenza diffusa in diverse regioni, da un capo all’altro del Paese - nonché in vari Paesi europei - l'acqua di San Giovanni porterebbe, oltre alla salute, anche fortuna, amore e prosperità. Si tratta di un’usanza seguita anche in Emilia Romagna e Marche. Vediamo, allora, come si prepara, senza dimenticare qualche consiglio per eseguire al meglio questo antico rituale, le cui origini si perdono nella notte dei tempi.

Preparare l’acqua di San Giovanni è semplice e non costa nulla, soprattutto se si abita nei dintorni di un campo e non si ha timore di addentrarsi, sul far della sera, tra erbe e fiori spontanei. Occorre, infatti, attendere il tramonto del 23 giugno e raccogliere – rigorosamente dopo che il sole è tramontato - una misticanza di fiori ed erbe spontanee. Non c’è un’indicazione precisa su quali piante e fiori si dovrebbero raccogliere: il suggerimento è lasciarsi guidare solo dal proprio istinto. Per stagionalità, però, è facile imbattersi nelle varietà tipiche di questo periodo dell’anno: iperico (detta, appunto, ‘erba di San Giovanni’ e nota come ‘erba scacciadiavoli’), malva, rosa, menta, lavanda, artemisia, salvia, rosmarino, papavero, margherita e sambuco. Una volta raccolte, occorre metterle in una ciotola con acqua e lasciare il recipiente – meglio se di vetro o rame - all'esterno per l'intera notte. In questo modo, erbe e fiori assorbiranno tutta la rugiada e l’energia del mattino.

La mattina del 24 giugno, l’acqua profumata di San Giovanni si potrà usare per lavarsi le mani e il viso, godendo di una sensazione piacevole di profumo e freschezza. Attenzione: quest'acqua ‘prodigiosa’ non si conserva. Se avanza, la si regala ad amici e persone care, che dovrebbero, a loro volta, utilizzarla entro la giornata del 24 giugno, l’unica data in cui l'acqua esercita i suoi poteri ‘magici’.

Sebbene oggi sia riconosciuta come una solennità cristiana, la celebrazione di San Giovanni Battista ha origini ben più antiche e si salda alle tradizioni pagane legate al solstizio d’estate. La festività pagana del solstizio, conosciuta come Lithia o Litha, veniva celebrata attorno al 21-24 giugno — periodo in cui il sole raggiunge il suo apice nel cielo, regalando il giorno più lungo dell’anno. Le popolazioni precristiane vedevano in questo evento astronomico un momento carico di energia e trasformazione, da onorare con riti propiziatori, danze, canti e, soprattutto, con l’accensione di grandi falò, simboli del sole e della purificazione. Nel passaggio dalla religione pagana a quella cristiana, molti degli elementi simbolici di queste celebrazioni vennero reinterpretati. La Chiesa decise di fissare proprio al 24 giugno la nascita di San Giovanni Battista - l’unico santo, oltre a Gesù e Maria, di cui si celebri la nascita, anziché la morte - in corrispondenza simbolica con il solstizio.

Un'altra leggenda popolare narra che, nella notte tra il 23 e il 24 giugno, gli dèi ‘liberassero’ le anime dei nuovi nati sotto forma di rugiada. Per questo motivo, la "rugiada di San Giovanni" era considerata miracolosa e veniva raccolta prima dell’alba per essere utilizzata in preparati erboristici e cosmetici, o per rituali di guarigione e protezione. Si credeva che lavarsi con essa conferisse salute, bellezza e serenità per l’anno a venire.