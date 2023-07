Africa Unite incontra il liscio romagnolo, un esperimento unico a Balamondo

Quando hanno portato il reggae in Italia, era l’inizio degli anni 80, non avrebbero mai immaginato che la loro personale interpretazione, nella nostra lingua, della poetica di Bob Marley, un giorno avrebbe incontrato un’altra tradizione locale, lontanissima da quella delle strade della Giamaica. Così domani a Bagno di Romagna (ore 21), gli Africa Unite sono gli ospiti del nuovo appuntamento di Balamondo, il festival diretto da Mirko Casadei e dedicato all’incontro tra il patrimonio culturale del liscio e a altri suoni. Sul palco di piazza Ricasoli, infatti, la band guidata dal cantante Bunna, ripercorrerà una carriera lunghissima, durante la quale il gruppo ha suonato nei più importanti reggae festival internazionali, sino alla pubblicazione del recente album, ‘Non è fortuna’, che raccoglie storie e esperienze accumulate in giro per il pianeta, come quando furono invitati ad aprire il concerto di Gregory Isaac, star del reggae, proprio nella sua terra, in Giamaica. Si sono esibiti al Babilonia Festival in Iraq e in Palestina. A Balamondo eseguiranno anche il nuovissimo singolo ‘Non è fortuna’, prima di mescolarsi con la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra per inserire i ritmi dilatati, eterei e sognanti del reggae, nei classici delle balere, da Romagna Mia a Romagna Sangiovese. "Noi suoniamo il reggae – dice Bunna – che è una musica popolare che nasce in Giamaica, per far divertire e ballare chi l’ascolta. Penso che ci siano molte affinità con il liscio romagnolo, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto musicale, se si guarda a quello che era il reggae degli anni sessanta, nelle sue derivazioni Ska e Rocksteady. Si tratta di linguaggi sonori finalizzati alla danza e alla socialità e ascoltando si trovano molte similitudini"

"A cominciare – sottolinea Mirko Casadei – dalla tecnica in levare usata da Raoul nel suonare la chitarra. Il ‘levare’ è l’elemento centrale della musica reggae". "Per noi – continua il cantante degli Africa Unite – le canzoni di Casadei fanno parte dell’immaginario collettivo musicale italiano, pensiamo a Romagna Mia. E’ quindi un piacere condividere la nostra musica con il figlio del Re! A Bagno di Romagna faremo un concerto celebrativo dei nostri 42 anni di carriera che culminerà con la presenza sul palco dei due gruppi insieme, per una esecuzione di classici come Romagna Mia e Romagna Sangiovese in stile reggae. Assisteremo alla fusione di due sapori che non si erano mai intrecciati prima. Sarà un esperimento unico".

Pierfrancesco Pacoda