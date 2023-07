Ai chiostri di San Pietro il live di Dente Il cantautore sul palco per Laboratorio Aperto

Fa tappa a Reggio Emilia il tour estivo di Dente. Il cantautore italiano, al secolo Giuseppe Peveri, salirà sul palco il 27 luglio alle 21 per l’inaugurazione della nuova rassegna ’Live in Chiostri’ del Laboratorio aperto ai Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44c).

Nella splendida cornice del Chiostro monumentale, l’artista si esibirà in un concerto live in full band durante il quale ripercorrerà tutta la sua carriera di cantautore, con brani di repertorio e nuovi pezzi tratti dall’ultimo album Hotel Souvenir, prodotto da Federico Nardelli.

Il concerto – organizzato dal Laboratorio aperto e dal Circolo Arci Fuori Orario di Reggio Emilia – apre il nuovo progetto ’Live in Chiostri’, in cui musica e intrattenimento si incontrano nel cuore del centro storico di Reggio dando vita a performance artistiche e culturali, immerse nella bellezza dei Chiostri di San Pietro.

’Live in Chiostri’ nasce dall’esigenza di rendere protagonisti i Chiostri di San Pietro come luogo in grado di catalizzare, creare legami tra le persone attraverso la fruizione culturale.

"Obiettivo del Laboratorio Aperto, e più in generale dei Chiostri di San Pietro rigenerati, è di rendere la città più attrattiva e partecipata" spiega Antonietta Serri, presidente del Consorzio Quarantacinque, che cura il programma. "Da qui nasce il progetto che mette a confronto musica e arte nel cuore del centro storico di Reggio Emilia, con l’obiettivo di diventare un happening permanente per ritrovarsi e scoprire di nuovo la bellezza dei Chiostri di San Pietro in tutte le sue sfaccettature".