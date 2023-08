Ai Mulini Canepa si macinano suoni e parole

Prosegue la bella rassegna curata da Ater ’Macinare cultura’ che propone in tutto sei appuntamenti di musica e teatro nei mulini storici del nostro territorio, tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e nella Repubblica di San Marino.

Per l’appuntamento di oggi ci si sposta ai Mulini di Canepa, nel territorio sammarinese: qui alle 17.30 il sassofonista sammarinese di fama internazionale, Mario Marzi, Daniele Longo (tastiere e percussioni) e Debora Mancini (voce recitante) condurranno il pubblico in un ’Mulinar di suoni e parole’, un concerto di musica e parole a partire da testi di autori vari dedicati all’acqua, su composizioni da J. S. Bach a Béla Bartók, e musiche originali. L’appuntamento successivo è il 28 agosto, al Molino Benini, in località Santo Stefano, dove protagonista sarà il Quartetto Mahlerinetti, composto da clarinettisti under 35 dell’Orchestra Senzaspine di Bologna.