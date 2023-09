Al Bagno Apollo si mangia Crudi, linguine e risotti

Ristorante, pizzeria, affittacamere e bagno sulla spiaggia. Non si fa mancare nulla la famiglia Cavalieri, che gestisce ben tre attività nel comacchiese, una delle quali è il bagno Apollo 72 a Porto Garibaldi, di cui si occupa Pierpaolo ‘Ghibo’, insieme al figlio Mattia. Il ristorante ‘Al Cantinon’ è invece gestito dalla sorella Fiorella, ‘Le Gresine’ da Dea, insieme al figlio Carlo Zappata. "La stagione – spiega il titolare – ha visto tutti gli ombrelloni affittati per tutta l’estate, esclusa la parte che teniamo a disposizione di chi viene in giornata, magari il weekend, ma c’è meno presenza. Il mese di maggio è stato critico, però abbiamo avuto un bell’agosto, tutto sommato ci siamo ripresi bene. A Comacchio c’è molto lavoro, per quanto riguarda il mare invece siamo convinti che i conti si debbano fare a fine stagione".

Punto veramente forte del bagno Apollo, viste anche le esperienze degli altri due locali, è la ristorazione. "Mio figlio Mattia ha frequentato locali importanti anche all’estero – racconta Pierpaolo Cavalieri –, imparando cotture avanzate, che sono molto apprezzate dalla nostra clientela, perché il sapore che mantiene il prodotto nostrano è particolare. Andiamo forte con le crudità e con la nostra anguilla, è però il nostro estro a differenziarci, visto che alla fine usiamo la stessa materia prima: dalla linguina con aglio nero e battuta di gamberi rossi crudi, l’impepata, e il nostro famoso e amato risotto. Il nostro fornitore di riso prima o poi ci darà un premio per quanto ne compriamo!".