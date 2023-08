Al Bagno Marrakech arriva Hamish Stuart con la sua Italian Band

Italianamente scozzese: salirà stasera alle 21.30 sul palco del bagno Marrakech di Lido di Spina (via Vene di Bellocchio 51) la Hamish Stuart Italian Band, capitanata dal chitarrista scozzese in scena con quello che è a tutti gli effetti un ’supergruppo’.

Al fianco di Stuart ci saranno infatti Gianluca Di Ienno all’organo Hammond, alla batteria Enzo Zerilli - veterano con all’attivo collaborazioni e tornée con Gloria Gaynor e Benny Bailey - e alla chitarra Alex Gariazzo, già opening con la Treves Blues Band per icone quali Bruce Springsteen e Deep Purple. Hamish Stuart, oggi attivo nella All Ringo Starr & His All-Star Band, e già a lungo al fianco di Paul McCartney, porterà sul palco i brani tratti del suo repertorio da solista e da quello della Average White Band, in cui militò dal ’72 all’82.

La rassegna prosegue il 10 agosto con un serata dedicata a Lucio Battisti.